Thủ tướng yêu cầu các Bộ xử lý xong nhà đất dôi dư trước 25/5

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Công điện ngày 14/5 về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Hơn 6000 cơ sở nhà đất cần được xử lý

Theo công điện này của Thủ tướng, tính đến ngày 27/4, số lượng cơ sở nhà, đất cần tiếp tục xử lý bước 2 còn nhiều (hơn 6.000 cơ sở). Để đẩy nhanh tiến độ xử lý, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương khẩn trương ban hành đầy đủ văn bản thuộc thẩm quyền để thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; hoàn thành trong tháng 5/2026.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư trong Quý II/2026.

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, ban hành đầy đủ văn bản quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao; hoàn thành trong tháng 5/2026.

Người đứng đầu các Bộ, Cơ quan trung ương chưa hoàn thành việc xử lý nhà, đất dôi dư, chỉ đạo hoàn thành việc quyết định xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư chưa xử lý trước ngày 25/5; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát các cơ sở nhà, đất tiếp tục sử dụng hoặc được giao, điều chuyển để làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp để bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.

Bí thư, Chủ tịch tỉnh phải trực tiếp xử lý

Tại công điện, Thủ tướng yêu cầu Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương ban hành đầy đủ văn bản thuộc thẩm quyền của địa phương để thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; hoàn thành trong tháng 5/2026.

Lãnh đạo các địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý để bảo đảm hoàn thành xử lý, khai thác, sử dụng trong Quý II/2026, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.

Trong đó, Thủ tướng lưu ý, đối với các cơ sở nhà, đất đã có quyết định giao, điều chuyển, chuyển đổi công năng để làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, sử dụng vào các mục đích công cộng thì chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận, đưa vào sử dụng.

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu phân công một lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, UBND tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành liên quan làm việc trực tiếp với từng xã, phường, đặc khu hoặc cụm xã, phường, đặc khu.

Mục tiêu là để đôn đốc, chỉ đạo việc quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất đã giao cho xã, phường, đặc khu quản lý, khai thác, xử lý; hướng dẫn thực hiện xây dựng phương án khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Xây dựng Nghị quyết đặc thù

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, chủ tịch thành phố chủ động, quyết liệt chỉ đạo rà soát, thực hiện việc quản lý, khai thác, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý; chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công dôi dư thuộc phạm vi quản lý.

Việc thực hiện công tác quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) đối với người đứng đầu Bộ, Cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu và cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bộ Tài chính được giao chủ trì nghiên cứu, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của các Bộ, Ngành, địa phương để báo cáo Chính phủ xây dựng Nghị quyết đặc thù theo trình tự, thủ tục rút gọn để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.