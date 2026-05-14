Xã hội

Tìm được điện thoại vùi suốt 5 ngày ở biển Đà Nẵng

Thanh Hiền

TPO - Xác định được vị trí chiếc điện thoại ở khu vực biển Đà Nẵng, nhưng suốt nhiều ngày trời, chủ nhân vẫn không thể tìm ra.

Ngày 14/5, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) cho hay đã hỗ trợ tìm lại một chiếc điện thoại thông minh cho người dân sau 5 ngày bị vùi lấp.

Sáng cùng ngày, BQL nhận được tin báo nhờ hỗ trợ tìm điện thoại thất lạc trên bãi biển Nguyễn Tất Thành. Chiếc điện thoại này chủ nhân đã dò được định vị vị trí cuối cùng hiển thị và cùng người nhà tìm kiếm suốt 5 ngày trời nhưng bất lực.

Chiếc điện thoại được tìm thấy trên bãi biển Đà Nẵng và trao lại cho chủ nhân.

Sau khi nhận được tin báo, BQL đã cử hai thành viên Đội quản lý trật tự du lịch biển lập tức đến hỗ trợ. Hai thành viên mang theo máy dò tìm kim loại tới khu vực biển Nguyễn Tất Thành, theo mô tả của người dân, họ khoanh vùng khoảng 500 m2 bắt đầu rà tìm.

Do khoanh vùng rộng, mặt bãi biển nhiều cây cỏ, cộng với thời tiết nắng nóng nên việc tìm kiếm rất vất vả. Sau gần hai giờ đồng hồ, chiếc điện thoại đã được hai thành viên của Đội tìm thấy dưới lớp cỏ khô và trao trả lại cho chủ nhân.

Thời gian qua, Đội quản lý trật tự du lịch biển liên tục tìm được tài sản thất lạc trên biển cho người dân, du khách. Nhiều tài sản có giá trị lớn như nhẫn, điện thoại…. Việc làm này không chỉ hỗ trợ người dân, du khách tìm lại được tài sản mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đẹp của Đà Nẵng.

#Rà tìm #tài sản thất lạc #điện thoại #vùi lấp #bãi biển #Đà Nẵng #du lịch #hỗ trợ tìm kiếm

