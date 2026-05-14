Tài xế xe tải cố vượt đường sắt lúc gác chắn đã hạ

TPO - Dù gác chắn đường sắt đang dần hạ xuống, một tài xế ở tỉnh Thanh Hóa vẫn cố tình điều khiển xe tải vượt qua rồi mắc kẹt. Khi tài xế vừa cố thoát được xe cũng là lúc đoàn tàu lao tới.

Clip: Ô tô tải cố vượt đường sắt khi rào chắn đã hạ.

Ngày 14/5, lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với một tài xế xe tải có hành vi cố tình băng qua đường sắt khi tín hiệu cảnh báo đã kích hoạt và rào chắn đang hạ xuống, gây nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Trước đó, trang thông tin Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đăng tải clip dài khoảng 1 phút với tiêu đề “Thót tim với pha vượt đường ngang bất chấp rào chắn đã hạ”.

Theo xác minh, sự việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 13/5, ông Lê Văn L. (SN 1979, trú xã Mậu Lâm) điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 36H-019.xx lưu thông trên Quốc lộ 1A.

Khi đến khu vực giao cắt giữa Quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc – Nam tại Km155+725, thuộc xã Triệu Lộc, tài xế này điều khiển xe rẽ qua đường sắt đúng thời điểm hệ thống cảnh báo tàu đến đang hoạt động và rào chắn bắt đầu hạ xuống.

Mặc dù tín hiệu nguy hiểm đã phát đi, tài xế vẫn cố điều khiển phương tiện vượt qua đường ngang. Do rào chắn đã hạ thấp, chiếc xe tải bị mắc kẹt ngay trên đường ray. Phát hiện đoàn tàu đang đến gần, nhiều người dân xung quanh liên tục hô hoán cảnh báo.

Trong tình huống cấp bách, tài xế buộc phải lái xe tông gãy rào chắn để thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Chỉ ít giây sau khi xe tải rời khỏi đường ray, đoàn tàu hỏa lao qua điểm giao cắt. Nhiều người xem clip không khỏi thót tim, lo lắng cho sự an toàn của tài xế, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử phạt nghiêm hành vi trên để răn đe.