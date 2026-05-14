Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân

TPO - Một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở xã Can Lộc (Hà Tĩnh) trong đêm muộn cùng mảnh giấy nhắn nhủ: “Chúc con gặp được gia đình tốt. Mẹ xin lỗi con”.

Ngày 14/5, lãnh đạo UBND xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết địa phương đã phát đi thông báo tìm người thân cho một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, vào 23h ngày 8/5, người dân sống tại thôn 5, xã Can Lộc phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Cháu bé được đặt trong giỏ nhựa màu xanh, bên cạnh có mảnh giấy viết tay.

Trong nội dung lá thư, bé sinh ngày 1/5, nặng khoảng 3,2kg. Người mẹ cho biết vì hoàn cảnh khó khăn nên không thể tiếp tục nuôi con và gửi lời nhắn: “Chúc con gặp được gia đình tốt. Mẹ xin lỗi con”.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi. Ảnh: Chính quyền cung cấp.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương phối hợp lực lượng công an và y tế tiến hành lập biên bản xác nhận vụ việc, đồng thời kiểm tra sức khỏe cho cháu bé.

Kết quả ban đầu cho thấy tình trạng sức khỏe của bé ổn định. Hiện bé gái đang được một gia đình trên địa bàn tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng.

Đại diện UBND xã Can Lộc cho biết, nếu đến trước ngày 18/5 không có người đến nhận, địa phương sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cho trẻ.

