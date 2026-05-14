Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 'Phấn đấu hôm nay là đội viên tốt, ngày mai là công dân tốt'

TPO - "Hãy học để hiểu biết, làm để trưởng thành, sống để yêu thương, biết tự bảo vệ mình, tránh xa bạo lực, tệ nạn, thông tin xấu độc, phấn đấu hôm nay là đội viên tốt, ngày mai là công dân tốt của đất nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắn nhủ tới thiếu nhi Việt Nam.

Chiều 14/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt thiếu nhi tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026).

Những "mầm xanh" cho tương lai đất nước thêm rạng rỡ

Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, 85 đội viên tiêu biểu có mặt ở đây là 85 gương mặt thân yêu đại diện cho những phẩm chất cốt cách của thiếu nhi Việt Nam.

Mỗi cháu là một câu chuyện đẹp, có thể là những thành tích trong học tập, niềm say mê khoa học, nghệ thuật, thể thao, có thể là nghị lực vượt lên hoàn cảnh, cũng có thể là những việc tốt rất đỗi bình dị dành cho ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, bạn bè và cộng đồng.

Từ 85 gương mặt tiêu biểu hôm nay, chúng ta càng thêm quý trọng, tin yêu và tự hào về hàng triệu đội viên thiếu niên, nhi đồng trên khắp mọi miền Tổ quốc đang từng ngày chăm ngoan, học giỏi, vượt khó, chia sẻ và làm được nhiều việc tốt.

Buổi gặp mặt này vì vậy là nơi biểu dương, động viên và gửi gắm niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước tới tất cả các cháu thiếu nhi Việt Nam. Những mầm xanh đang làm cho gia đình ấm áp hơn, nhà trường đẹp hơn, xã hội nhân ái hơn và tương lai đất nước thêm rạng rỡ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Quang Trường

Cách đây 85 năm, trong gian khó của cách mạng, Đội TNTP Hồ Chí Minh ra đời và trở thành mái nhà thân yêu của thiếu nhi Việt Nam, nơi bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, lòng kính yêu Bác Hồ, tinh thần đoàn kết, kỷ luật, nhân ái và khát vọng vươn lên. Trong chiến tranh, những tấm gương như Kim Đồng, Lê Văn Tám… và biết bao nhiêu thiếu niên anh hùng khác, đã làm sáng lên tinh thần tuổi nhỏ chí lớn, góp phần nhỏ bé mà quý giá vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày nay thiếu nhi Việt Nam không còn lớn lên trong bom đạn chiến tranh, nghèo đói, nhưng cũng đang đứng trước những thử thách mới của thời đại. Các cháu có điều kiện học tập tốt hơn, tiếp cận tri thức rộng lớn hơn, kết nối nhanh hơn nhưng cũng cần biết chọn lọc thông tin, sử dụng công nghệ lành mạnh, sống trung thực, kỷ luật, nhân ái và có trách nhiệm.

Yêu nước hôm nay bắt đầu từ học tập nghiêm túc, sống lành mạnh, biết tự trọng, biết bảo vệ điều đúng và không thờ ơ trước điều xấu và cần phải đấu tranh loại bỏ cái ác. 5 điều Bác Hồ dạy chính là hệ giá trị sâu sắc để các cháu học tập rèn luyện và trưởng thành.

Trong thời đại hôm nay, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào là biết tự hào về lịch sử tiếng Việt, văn hóa Việt Nam, đồng thời biết yêu thương, quan tâm chia sẻ, không kỳ thị, không vô cảm. Học tập tốt, lao động tốt là biết tự học, đọc sách, đặt câu hỏi, khám phá khoa học công nghệ, ngoại ngữ, kỹ năng số và chăm chỉ lao động.

Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, biết hợp tác, lắng nghe, tuân thủ những quy định ứng xử văn minh cả trong đời thực và trên không gian mạng. Giữ gìn vệ sinh thật tốt là giữ gìn sức khỏe, trường lớp, môi trường sống xanh, sạch đẹp và lối sống lành mạnh. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm là học thật, làm thật, nói thật, biết bảo vệ điều đúng, nói không với cái xấu và không ngừng cố gắng vươn lên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với đội viên tiêu biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

"Các cháu yêu quý, đất nước ta đang bước một giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Khi ấy, nhiều cháu hôm nay đang ngồi ở đây sẽ ở vào độ tuổi đóng góp tốt nhất cho đất nước, trở thành người lao động, trở thành những kỹ sư, bác sĩ, những nhà báo, nhà giáo, nhà khoa học, doanh nhân, chiến sĩ, nghệ sĩ, công nhân, nông dân hiện đại, là những người trực tiếp xây dựng và bảo vệ làm rạng danh cho đất nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Hành trình ấy, đòi hỏi chúng ta ngay từ hôm nay chuẩn bị cho một thế hệ thiếu nhi Việt Nam phát triển toàn diện hơn, mạnh khỏe về thể chất, trong sáng về tâm hồn, vững vàng về bản lĩnh, giỏi về tri thức, thành thạo về kỹ năng, nhân ái trong cuộc sống và tự tin hội nhập.

Đồng thời sẽ xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh hiện đại, hấp dẫn, gần gũi hơn, vừa giáo dục truyền thống, vừa khơi mở tương lai giúp các cháu tiếp cận khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng sống và trách nhiệm công dân.

Quan trọng hơn, phải tạo dựng môi trường an toàn và công bằng cho mọi trẻ em, an toàn trong gia đình, nhà trường, xã hội và trên không gian mạng. Công bằng trong cơ hội học tập, vui chơi, chăm sóc, bảo vệ và phát triển.

Dù các cháu sinh ra ở đâu, trong hoàn cảnh nào, trên hết phải nuôi dưỡng các cháu "khát vọng Việt Nam, khát vọng học tốt hơn, sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, phụng sự đất nước tốt hơn", niềm tin rằng người Việt Nam có thể vươn lên sáng tạo và đóng góp xứng đáng cho nhân loại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu.

Tuyệt đối không để bạo lực, xúc phạm, kỳ thị trong trường học

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bên cạnh niềm vui hôm nay, chúng ta cũng không quên rằng vẫn còn có những trẻ em chưa được học hành, vui chơi, chăm sóc đầy đủ, còn thiếu thốn, cơ nhỡ, phải lao động sớm thậm chí bị bạo lực, xâm hại, bỏ rơi.

Những vụ việc đau lòng gần đây nhắc nhở chúng ta phải bảo vệ trẻ em không thể chỉ xử lý khi sự việc đã xảy ra, phải phòng ngừa từ sớm, phát hiện kịp thời, hỗ trợ đến nơi đến chốn và xử lý nghiêm minh mọi hành vi xâm hại, bạo lực, bao che, thờ ơ. Một xã hội văn minh thể hiện cách xã hội ấy bảo vệ những người thế nhất là trẻ em như thế nào.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong các cháu chăm học, chăm làm rèn đạo đức, giữ gìn sức khỏe, nuôi giữ ước mơ và làm việc tốt mỗi ngày. Hãy học để hiểu biết, làm để trưởng thành, sống để yêu thương, biết tự bảo vệ mình, tránh xa bạo lực, tệ nạn, thông tin xấu độc, phấn đấu hôm nay là đội viên tốt, ngày mai là công dân tốt của đất nước.

Đối với các tổ chức Đoàn, Đội và đội ngũ cán bộ chuyên trách thiếu nhi, cần làm cho Đội mãi mãi là mái nhà thân yêu an toàn, sinh động, sáng tạo và gần gũi với các cháu, nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống văn hóa đọc, kỹ năng sống, tinh thần sáng tạo trách nhiệm xã hội, khả năng hội nhập. Cần quan tâm, đào tạo, động viên đội ngũ Tổng phụ trách Đội, cán bộ chuyên trách thiếu nhi để các đồng chí yên tâm, tận tuỵ với công việc đầy ý nghĩa này.

Đối với nhà trường và ngành giáo dục, mỗi ngôi trường là một không gian an toàn, nhân văn và hạnh phúc, không chỉ dạy chữ mà còn dạy làm người, bồi đắp nhân cách, kỷ luật, lòng nhân ái và trách nhiệm công dân. Kịp thời nhận diện, nâng đỡ những học sinh khó khăn, bị tổn thương, bị cô lập hoặc có nguy cơ bỏ học, tuyệt đối không để bạo lực, xúc phạm, kỳ thị trong trường học.

Đối với gia đình, mỗi ông bà, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em hãy là điểm tựa thân yêu đầu tiên của các cháu. Trẻ em cần được lắng nghe, tôn trọng, hướng dẫn và bảo vệ. Kỷ luật không đồng nghĩa bạo lực, dạy con không thể bằng chửi mắng hay bỏ mặc. Mỗi gia đình là nơi để trẻ em lớn lên trong tình thương, sự chăm sóc, niềm tin và trách nhiệm.

Đối với chính quyền các cấp và toàn xã hội, bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em phải là ưu tiên thực chất bằng chính sách, nguồn lực và bằng trách nhiệm cụ thể. Chính sách phải đến được với từng trường học, từng khu dân cư, gia đình khó khăn, tạo điều kiện tốt hơn về học tập, y tế, vui chơi và không gian an toàn.

Cần bảo vệ kịp thời trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bỏ rơi, đặc biệt quan tâm đến trẻ em vùng sâu vùng xa, trẻ em khuyết tật, mồ côi, cơ nhỡ có nguy cơ bỏ học hoặc lao động sớm, không để trẻ em bị bỏ lại phía sau.

"Các cháu thiếu nhi yêu quý, buổi gặp mặt hôm nay là niềm vui, là sự ghi nhận nhưng cũng là sự gửi gắm niềm tin của Đảng Nhà nước, gia đình, thầy cô và toàn xã hội đối với các cháu... Mỗi việc tốt hôm nay sẽ làm đẹp thêm truyền thống của Đội. Mỗi ước mơ trong sáng nếu được nuôi dưỡng bằng học tập, rèn luyện và ý chí sẽ có thể trở thành đóng góp quý giá cho đất nước ngày mai", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức ảnh “Bác Hồ với thiếu nhi” cho các đội viên tiêu biểu toàn quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong 85 đội viên tiêu biểu hôm nay khi trở về địa phương, ở trường, lớp học, sẽ tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp, khiêm tốn, nỗ lực học tập cho mình và giúp bạn cùng tiến bộ.

"Tôi cũng mong tất cả các cháu thiếu niên nhi đồng Việt Nam dù ở đâu, hoàn cảnh nào cũng luôn giữ trong tim tình yêu gia đình, quê hương, đất nước và khát vọng vươn lên, xứng đáng với tương lai của Tổ quốc, chủ nhân của Việt Nam phát triển hùng cường, quang vinh, hạnh phúc", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

