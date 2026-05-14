Thanh niên kết nối đặc sản quê hương ra toàn cầu

TPO - Thông qua tọa đàm sẽ giúp các bạn đoàn viên, thanh niên cập nhật những chủ trương mới nhất, được trang bị kỹ năng kinh doanh số thực chiến và khơi mở tư duy về liên kết vùng. Đây là cơ hội để kết nối "đặc sản địa phương" với "sức mạnh toàn cầu".

Ngày 14/5, tại Trung tâm Văn hóa và Thể thao thanh thiếu nhi (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) đã diễn ra chương trình “Tọa đàm “OCOP trong kỷ nguyên số: Liên kết vùng và mở rộng thị trường cho sản phẩm địa phương”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội “Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” năm 2026 do T.Ư Đoàn phối hợp với Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức.​

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, anh Cảnh Chí Quân - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn nhấn mạnh, buổi tọa đàm là sự kiện có ý nghĩa thiết thực nhằm truyền cảm hứng, tạo động lực và khơi dậy khát vọng làm giàu trên quê hương cho thế hệ trẻ xứ Nghệ nói riêng và khu vực miền Trung nói chung.

Qua buổi tọa đàm sẽ giúp các bạn đoàn viên, thanh niên được cập nhật những chủ trương mới nhất, được trang bị kỹ năng kinh doanh số thực chiến và khơi mở tư duy về liên kết vùng. Đây là cơ hội để kết nối "đặc sản địa phương" với "sức mạnh toàn cầu", tạo nên những câu chuyện khởi nghiệp thú vị.

Anh Cảnh Chí Quân - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn phát biểu khai mạc chương trình.

Thời gian qua, chương trình mỗi xã một sản phẩm đã trở thành một chính sách trọng tâm, được triển khai đồng bộ, rộng khắp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; trở thành một giải pháp được ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới ở tất cả các địa phương trên cả nước. Chương trình đã đi qua một chặng đường dài, giúp đánh thức tiềm năng kinh tế nông thôn Việt Nam.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều thách thức lớn đặt ra như làm sao để lan tỏa được sản phẩm, mở rộng quy mô, minh bạch hóa quy trình và tiếp cận được thị trường rộng lớn. Để làm được những điều đó, trục liên kết vùng chính là “chìa khóa” tạo ra sức mạnh tổng thể. “Các địa phương trong vùng có thể dùng chung hệ thống kho bãi, logistics và trung tâm kiểm định chất lượng. Không cạnh tranh triệt tiêu lẫn nhau mà bổ trợ cho nhau. Thay vì những thương hiệu đơn lẻ, chúng ta xây dựng các “vùng đặc sản” có uy tín quốc tế”, anh Cảnh Chí Quân nhấn mạnh.

Tại tọa đàm, các diễn giả và đoàn viên thanh niên đã tập trung thảo luận nhiều giải pháp quan trọng.

Anh Cảnh Chí Quân đề xuất 3 mũi nhọn chiến lược để các chủ thể OCOP là thanh niên, Hợp tác xã Thanh niên, doanh nhân trẻ và tổ hợp tác thanh niên quan tâm triển khai. Cụ thể: Không chỉ bán sản phẩm mà cần truyền tải những câu chuyện về sản phẩm bằng chuyển đổi số như video, hình ảnh, thực tế ảo một cách sống động nhất; Tận dụng các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới để đưa hàng Việt Nam ra thế giới; Kết nối cung cầu thông minh bằng cách sử dụng dữ liệu lớn (Big Data) để dự báo xu hướng tiêu dùng, giúp các chủ thể OCOP sản xuất sản phẩm thị trường cần.

Các diễn giả, đại diện Tỉnh Đoàn Nghệ An đưa ra nhiều thông tin, giải pháp thiết thực tại chương trình.

“Chuyển đổi số và liên kết vùng không còn là lựa chọn, mà là con đường tất yếu để sản phẩm OCOP cất cánh. Tôi tin rằng với sự đồng hành của nhà nước, sự hỗ trợ của các chuyên gia công nghệ và đặc biệt là tinh thần đổi mới của các chủ thể OCOP, chúng ta sẽ xây dựng được một hệ sinh thái nông sản Việt vững mạnh và giàu bản sắc”, anh Cảnh Chí Quân nhấn mạnh.

Chương trình thu hút sự quan tâm lớn của các đại biểu, đoàn viên thanh niên.

Tại tọa đàm, các diễn giả và đoàn viên thanh niên đã tập trung thảo luận nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ thanh niên nông thôn, hợp tác xã và doanh nghiệp tiếp cận kênh phân phối số; đề xuất biện pháp đơn giản hóa, rút ngắn quy trình đăng ký sản phẩm OCOP, thúc đẩy kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP. Tọa đàm cũng làm rõ vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong việc đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và tham gia thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, ý tưởng sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế nông thôn, khởi nghiệp và xây dựng sản phẩm OCOP đã được chia sẻ tại chương trình.

Ban Tổ chức cùng các đại biểu, diễn giả chụp ảnh lưu niệm cuối buổi tọa đàm.

Chiều 14/5, cũng tại Trung tâm Văn hóa và Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An sẽ diễn ra chương trình tập huấn với chủ đề “Nâng cao năng lực khởi nghiệp và kinh doanh số cho thanh niên gắn với phát huy vai trò hỗ trợ của tổ chức Đoàn, Hội trong bối cảnh chuyển đổi số”. Sau buổi tập huấn, các đại biểu, đoàn viên thanh niên sẽ tham quan, học tập mô hình khởi nghiệp và cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.