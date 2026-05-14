Tạo cơ hội cho thanh niên giao lưu quốc tế, tiếp cận công nghệ tương lai

Xuân Tùng

TPO - Điểm nhấn trong nội dung thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam và Trường CĐ FPT Polytechnic là chương trình “NextGen Việt Nam – Thế hệ mới, giá trị mới” với các hoạt động đào tạo, phổ biến kiến thức kỹ năng công nghệ; tiếp cận công nghệ tương lai và trải nghiệm môi trường đa văn hóa.

Chiều 13/5, tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam (Trung ương Đoàn) và Trường CĐ FPT Polytechnic tổ chức Lễ ký kết thoả thuận hợp tác nhằm xây dựng hệ sinh thái phát triển thanh thiếu niên hiện đại, kết hợp giữa giáo dục công nghệ, rèn luyện kỹ năng và mở rộng cơ hội hội nhập quốc tế.

Điểm nhấn của nội dung thoả thuận hợp tác là chương trình “NextGen Việt Nam – Thế hệ mới, giá trị mới”. Mục tiêu chương trình là đào tạo và phổ cập kiến thức AI, kỹ năng công nghệ mới cho thanh thiếu niên; đồng thời hỗ trợ xây dựng hệ thống công nghệ quản lý nguồn lực cho 248 xã vùng biên.

Tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng sống, tư duy phản biện, hùng biện… cho thanh niên, sinh viên trên toàn quốc. Tạo cơ hội cho thanh niên tham gia giao lưu quốc tế, tiếp cận công nghệ tương lai và trải nghiệm môi trường đa văn hóa.

Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: CTV

Chương trình sẽ được triển khai ít nhất trong 5 năm, góp phần hình thành thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và kỹ năng thời đại. Các hoạt động sẽ được triển khai đồng bộ, liên tục trên toàn quốc, thông qua hệ thống cơ sở của hai đơn vị.

TS. Vũ Chí Thành – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, cho biết trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, việc trang bị năng lực công nghệ, tư duy sáng tạo và kỹ năng thích ứng cho thế hệ trẻ là yêu cầu cấp thiết.

Thông qua chương trình “NextGen Việt Nam”, nhà trường không chỉ mang đến tri thức mà còn kiến tạo môi trường để thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, sẵn sàng hội nhập và làm chủ tương lai.

Anh Nguyễn Thiên Tú - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam, cho biết sự hợp tác với FPT Polytechnic mở ra một hướng đi mới trong việc kết nối nguồn lực giáo dục, công nghệ và tổ chức Đoàn nhằm chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

“NextGen Việt Nam” không chỉ là một chương trình hành động, mà còn là cam kết dài hạn trong việc đồng hành cùng thanh thiếu niên phát triển toàn diện, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam Nguyễn Thiên Tú và Hiệu trưởng Trường CĐ FPT Polytechnic Vũ Chí Thành ký kết. Ảnh: Xuân Tùng

Thông qua hợp tác này, hai bên kỳ vọng chung tay thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao - những công dân có năng lực thích ứng, sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam hiện đại.

#Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam #Thanh thiếu niên #FPT Polytechnic #NextGen Việt Nam #đào tạo công nghệ #hợp tác giáo dục #phát triển trẻ

