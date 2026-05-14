Chọn ra Top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026

TPO - Hội đồng chung tuyển bình chọn danh hiệu "Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026" đã bỏ phiếu kín bình chọn ra Top 10 - những gương mặt tiêu biểu nhất đại diện cho thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam năng động, sáng tạo, bản lĩnh và giàu khát vọng cống hiến.

Chiều 13/5, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Họp Hội đồng chung tuyển bình chọn danh hiệu "Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp xuất sắc năm 2026".

Chủ trì hội nghị có anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam; anh Đặng Hồng Anh - Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chung tuyển; anh Vũ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Họp Hội đồng xét chọn danh hiệu "Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc" năm 2026. Ảnh: CTV

Anh Đặng Hồng Anh nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, cộng đồng doanh nhân trẻ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và xây dựng mô hình kinh doanh bền vững.

Chương trình bình chọn Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc không chỉ nhằm tôn vinh các doanh nhân trẻ tiêu biểu mà còn góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, khát vọng cống hiến và tạo dựng hệ sinh thái đồng hành cùng doanh nhân trẻ Việt Nam.

"Danh hiệu không phải là đích đến cuối cùng mà là điểm tựa để doanh nhân trẻ bước xa hơn. Việc lựa chọn những hồ sơ tiêu biểu là cách tạo ra tín hiệu niềm tin, để xã hội ghi nhận và đồng hành cùng những người trẻ dám nghĩ, dám làm, dám khởi nghiệp và tạo ra giá trị mới", anh Hồng Anh nói.

Anh Đặng Hồng Anh trao đổi tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Chương trình năm nay đã tiếp nhận 190 hồ sơ đăng ký tham gia đến từ 26 tỉnh, thành phố. Qua quá trình xét chọn tại địa phương, có 132 hồ sơ được đề cử về Trung ương. Sau vòng sơ tuyển, Ban Tổ chức đã thành lập 42 đoàn thẩm định thực tế tại doanh nghiệp của các ứng viên trên toàn quốc.

Tại chương trình, các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận, phân tích hồ sơ ứng viên; thống nhất các nguyên tắc, tiêu chí và quy trình bình chọn Top 10 và Top 100 Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp xuất sắc 2026.

Tiêu chí trọng tâm được xem xét gồm năng lực điều hành doanh nghiệp, kết quả sản xuất kinh doanh, khả năng đổi mới sáng tạo, triển vọng phát triển bền vững, mức độ tuân thủ pháp luật và đóng góp cho cộng đồng.

Thành viên hội đồng thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Đối với danh hiệu Top 10 Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp xuất sắc 2026, Hội đồng ưu tiên xem xét các doanh nhân tự thân khởi nghiệp, giữ vai trò điều hành chủ chốt tại doanh nghiệp, có ý tưởng kinh doanh sáng tạo, chiến lược phát triển hiệu quả và doanh nghiệp đạt kết quả kinh doanh nổi bật.

Sau nhiều giờ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và khách quan, Hội đồng Chung tuyển đã thống nhất lựa chọn TOP 100 Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp xuất sắc 2026. Đồng thời, Hội đồng đã thực hiện bỏ phiếu kín để bình chọn ra TOP 10 Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp xuất sắc 2026.

Anh Nguyễn Kim Quy và các thành viên hội đồng bỏ phiếu kín bình chọn. Ảnh: CTV