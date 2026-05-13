Những 'cánh én' trên hành trình 85 năm Đội ta lớn lên cùng đất nước

TPO - Trên hành trình 85 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, có những “cánh én” bền bỉ gieo mầm yêu thương, thắp sáng lý tưởng và chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ thiếu nhi và tô thắm truyền thống chiếc "khăn quàng đỏ" mãi là biểu tượng của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng dựng xây Tổ quốc.

Tiếp tục sứ mệnh của "cánh én hồng"

Là giáo viên kiêm Tổng phụ trách Đội ở trường THCS Dân Chủ, một trường vùng 3 đặc biệt khó khăn ở tỉnh Cao Bằng, chị Bùi Thị Ngọc Diệp (SN 1991, người dân tộc Mường) vừa trở thành Cánh én hồng năm 2026, đúng dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội.

“Cánh én hồng” với tôi giống như biểu tượng của sự nhiệt huyết, yêu nghề và tinh thần lan tỏa những điều tốt đẹp đến học sinh thông qua các hoạt động Đội đầy ý nghĩa. Trên hành trình 85 năm - "cánh én" qua bao thế hệ như một hành trình nuôi dưỡng ước mơ, bồi đắp lý tưởng và chắp cánh cho thiếu nhi Việt Nam", chị Diệp chia sẻ.

Cô giáo dân tộc Mường kiêm Tổng phụ trách Đội cùng các em học sinh ở trường THCS Dân Chủ.

Bởi vậy, khi công tác ở vùng đặc biệt khó khăn, chị Diệp được ví như mẹ hiền của những đứa trẻ, các em đa số đều thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số Mông, Dao. Nếu dùng một vài từ để nói về hành trình làm Tổng phụ trách Đội của mình, chị Diệp sẽ chọn cụm từ “tâm huyết - yêu thương - trách nhiệm - sáng tạo”.

Theo chị, công tác Đội không chỉ là tổ chức hoạt động mà còn là hành trình đồng hành cùng học sinh trưởng thành mỗi ngày. Muốn làm tốt phải thật sự yêu nghề, yêu trẻ, luôn trách nhiệm và không ngừng đổi mới để các hoạt động trở nên hấp dẫn, ý nghĩa hơn với thiếu nhi

"Nhân dịp kỷ niệm 85 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, tôi luôn biết ơn vì mình đã chọn nghề giáo, chọn làm Tổng phụ trách Đội để được gần các em hơn, được cảm nhận sâu hơn về từng hoàn cảnh thiếu nhi ở vùng cao.

Và chiếc khăn quàng đỏ luôn trở thành một phụ kiện đặc biệt giúp tôi nhìn vào mỗi ngày để thêm nhắc nhớ về sứ mệnh của mình, một "cánh én" tiếp nối bao "cánh én" mang theo mùa xuân, khát vọng, điềm lành và hy vọng cũng như giúp các em thiếu nhi có một khởi đầu thuận lợi trên hành trình trưởng thành", chị Diệp chia sẻ.

Những thành tích nổi bật của chị Bùi Thị Ngọc Diệp - Bằng khen của Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương; - Huấn luyện viên cấp II Trung ương; - Bằng khen của Bộ GD&ĐT; - Bằng khen của tỉnh Đoàn; - Giáo viên TPT Đội giỏi cấp tỉnh; - Sáng kiến kinh nghiệm: “Đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi để nâng cao hiệu quả Công tác Đội nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay ở trường THCS Dân Chủ - Hòa An - Cao Bằng” được xếp loại Xuất sắc.

Hành trình của khát vọng và tiếp nối

Trên hành trình làm Tổng phụ trách Đội, chị Bùi Thị Thu Ngà (SN 1981), giáo viên Trường Tiểu học Đào Duy Từ, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk cho rằng, đây không chỉ là công việc, mà còn là chặng đường gieo yêu thương, truyền cảm hứng và cùng các em thiếu nhi viết nên những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò.

"Trong 22 năm công tác, điều khiến mình nhớ và xúc động nhất chính là được chứng kiến sự trưởng thành của các em thiếu nhi dưới mái trường và trong các hoạt động của Đội. Đó là những lúc nhận được lời cảm ơn chân thành, những ánh mắt háo hức, nụ cười hạnh phúc của các em sau mỗi hoạt động, hay khi gặp lại các thế hệ học sinh cũ vẫn nhớ và nhắc về những kỷ niệm đẹp của thời đội viên", chị Ngà chia sẻ.

Với chị, con số "85 năm" đem đến nhiều cảm xúc. Đó là một hành trình vẻ vang của truyền thống, khát vọng và tiếp nối, nơi mỗi thế hệ đội viên được chắp cánh ước mơ để trở thành những công dân tốt, cháu ngoan của Bác Hồ.



"Những học sinh từ đại ngàn Tây Nguyên đã cho tôi có thêm nhiều cảm nhận hơn và thấy thêm yêu nghề giáo của mình. Các em là những đứa trẻ lớn lên dưới nắng gió Tây Nguyên trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, vì vậy, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội càng cần thấu hiểu, đồng hành nhiều hơn", chị Ngà chia sẻ.

Chị Bùi Thị Thu Ngà cùng học sinh.

Trong thời gian công tác, chị đã chủ trì mô hình “Tăng cường cho Đội viên sử dụng sản phẩm STEM vào mô hình hệ thống tưới nước thông minh để chăm sóc góc thiên nhiên trong “Công trình Măng non” tại Liên đội trường Tiểu học Đào Duy Từ” và được Hội đồng Đội tỉnh đánh giá xếp loại xuất sắc.

Chị Ngà cho rằng, việc đưa giáo dục STEM từ sớm đến với các em học sinh nơi đây cần được cụ thể hóa qua những sân chơi, mô hình cụ thể để khuyến khích học sinh chủ động tìm tòi, sáng tạo. Đó cũng là một cách để kết hợp các nguyên lý khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào việc giải quyết các vấn quyết các vấn đề cho học sinh.

"Thông qua các mô hình sáng tạo, hoạt động tái chế, chăm sóc cảnh quan hay các dự án nhỏ gắn với STEM, các em không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn rèn luyện kỹ năng sống, biết yêu thiên nhiên, biết hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp. Đây cũng là cách để hoạt động của Đội trở nên gần gũi, thiết thực và phù hợp với yêu cầu giáo dục trong thời đại mới", chị Ngà chia sẻ.

Chị Ngà đã thiết kế nhiều hoạt động sôi nổi, tạo sân chơi học tập STEM cho học sinh.