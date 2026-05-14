Lâm Đồng vinh danh thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

TPO - 116 thanh niên tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực được Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, như tiếp thêm năng lượng tích cực cho phong trào tuổi trẻ toàn tỉnh.

Tối 13/5, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” giai đoạn 2025-2026 và Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng tỉnh Lâm Đồng năm 2026.

Tiết mục biểu diễn tại liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng.

Anh Đoàn Minh Tâm - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho biết, những năm qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của tuổi trẻ địa phương.

"Từ các phong trào Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc… ngày càng xuất hiện nhiều gương thanh niên tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, góp phần lan tỏa lối sống đẹp, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong cộng đồng", anh Đoàn Minh Tâm nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã tuyên dương 116 cá nhân đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2025-2026. Đây là những đoàn viên, thanh niên có phẩm chất đạo đức tốt, giàu ý chí vươn lên, tích cực tham gia công tác Đoàn - Hội - Đội và có nhiều đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Tuyên dương các cá nhân đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”.

Phát biểu tại chương trình, ông Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh, hoạt động tuyên dương không chỉ tôn vinh những gương mặt trẻ điển hình mà còn mang ý nghĩa cổ vũ, khơi dậy tinh thần sống đẹp, sống có ích, hun đúc niềm tự hào và khát vọng đóng góp đối với quê hương, đất nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, để việc học và làm theo không dừng ở phong trào mà trở thành nhu cầu tự thân và lẽ sống của mỗi đoàn viên.

"Thanh niên tỉnh nhà cần chủ động tiếp cận khoa học công nghệ, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số; nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định lý tưởng cách mạng, góp phần đấu tranh phản bác thông tin sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng", Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình, 12 đội đến từ các đơn vị, địa phương đã tham gia Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng với chủ đề 'Tuổi trẻ Lâm Đồng hòa nhịp kỷ nguyên mới'.