Hành trình trở thành Quán quân cuộc thi về Logistics của chàng sinh viên TP. HCM

SVO - Từ niềm yêu thích logistics nhân đạo và vai trò của chuỗi cung ứng trong hỗ trợ cộng đồng, Nguyễn Đình Vũ Hoàng (năm thứ hai, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Trường ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM) đã trở thành Quán quân cuộc thi 'Hackathon Logistics nhân đạo 2026'. Trưởng thành từ hình mẫu một cán bộ Đoàn của xứ biển Núi Thành (Đà Nẵng), Nguyễn Đình Vũ Hoàng vẫn tiếp tục tạo dấu ấn của một chàng trai đam mê các phong trào thanh niên.

Trưởng thành từ các cuộc thi

Niềm yêu thích logistics nhân đạo và vai trò của chuỗi cung ứng trong hỗ trợ cộng đồng đã thôi thúc Hoàng cùng các cộng sự tham gia "Hackathon Logistics nhân đạo 2026". Với Hoàng, đây không đơn thuần là một cuộc thi mà còn là cơ hội để bản thân được học hỏi, áp dụng kiến thức thực tế và tạo ra những giải pháp mang giá trị cho cộng đồng.

Trước khi cùng cộng sự chạm đến vị trí Quán quân "Hackathon Logistics nhân đạo 2026", Hoàng từng thử sức ở mùa giải trước nhưng chỉ dừng lại trong top 10. Không dừng lại tại đó, anh tiếp tục tham gia cuộc thi "Nhà lãnh đạo tương lai - The Future CEO 2025" và một lần nữa góp mặt trong Top 10 Chung kết toàn quốc. Hai lần được tiến sâu trên sân chơi nhưng chưa thể chạm tới chiến thắng cuối cùng, điều đó không khiến Hoàng chùn bước.

Nguyễn Đình Vũ Hoàng (năm thứ hai, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Trường ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM).

Vũ Hoàng chọn cách chủ động kết nối và rèn luyện bản thân tại các câu lạc bộ 'Sinh viên 5 tốt', các hoạt động tình nguyện, phong trào thanh niên của Đoàn trường. Trước đó, Hoàng cũng từng tham gia Ban Truyền thông T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và Đội hình "Ngòi bút trẻ" Thành Đoàn TP. HCM. Với sự kiên trì và quyết tâm không bỏ cuộc, Hoàng tiếp tục nỗ lực, hoàn thiện bản thân và cuối cùng đã tạo nên cú bứt phá đầy ấn tượng với giải thưởng Quán quân "Hackathon Logistics nhân đạo 2026".

Vũ Hoàng chia sẻ: “Động lực lớn nhất không phải là giải thưởng mà là cảm giác không muốn bỏ cuộc giữa chừng. Danh hiệu Quán quân 2026 là cả một quá trình, mình đã cố gắng hơn để đạt kết quả tốt hơn. Trong những lúc kiệt sức, mình luôn nghĩ, đã bắt đầu thì phải đi đến cuối cùng”.

Nguyễn Đình Vũ Hoàng (thứ hai, từ phải sang) cùng cộng sự trong Cuộc thi "Hackathon Logistic nhân đạo 2026".

Trưởng thành từ Đoàn - Hội

"Hackathon Logistics nhân đạo 2026" là một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trong hành trình sinh viên của Vũ Hoàng. Cuộc thi mang đến cho Hoàng không chỉ là kiến thức hay giải thưởng, mà còn là những trải nghiệm thực tế về làm việc nhóm, quản lý thời gian, tư duy giải quyết vấn đề và khả năng chịu áp lực. Trong quá trình tham gia, Hoàng học được cách lắng nghe, phối hợp với đồng đội và kiên trì theo đuổi ý tưởng đến cùng. Có những giai đoạn cả đội phải liên tục chỉnh sửa đề tài, làm việc đến khuya để hoàn thiện giải pháp. Chính những trải nghiệm đó đã giúp Hoàng trưởng thành hơn rất nhiều.

Nguyễn Đình Vũ Hoàng chụp ảnh cùng phần thưởng dành cho ngôi vị Quán quân "Hackathon Logistics nhân đạo 2026".

Để có được sự tự tin và bản lĩnh khi tham gia những sân chơi lớn như vậy, Hoàng cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè và các anh chị đi trước. Đặc biệt, môi trường hoạt động Đoàn - Hội đã giúp Hoàng có cơ hội gặp gỡ những người bạn cùng chí hướng, học hỏi thêm nhiều kỹ năng và mở rộng góc nhìn của bản thân. Chính môi trường ấy đã giúp Hoàng từ một cậu bé rụt rè trở nên bản lĩnh, tự tin và dám khẳng định bản thân.

Nguyễn Đình Vũ Hoàng (thứ hai, từ phải sang) tham gia Hội trại “Về nguồn” của Đoàn Thanh niên trường THPT Núi Thành.

Vũ Hoàng chia sẻ: “Những trải nghiệm làm việc nhóm, tổ chức hoạt động hay áp lực thuyết trình đã dạy mình nhiều bài học. Quan trọng nhất là học được tính kỷ luật, cách cân bằng giữa việc học và hoạt động, cũng như hiểu được giá trị của bản thân đối với tập thể”.

Nguyễn Đình Vũ Hoàng cùng thành viên Đoàn trường THPT Núi Thành tham hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Cuộc thi "Hackathon Logistics nhân đạo" được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2025, do Hội Sinh viên TP. HCM phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) và ĐH Kühne Logistics (KLU, Đức) tổ chức. Cuộc thi tập trung vào việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng cứu trợ - mắt xích quan trọng giúp đưa thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm đến đúng nơi, đúng thời điểm cho những người cần hỗ trợ. Mỗi giải pháp được đề xuất không chỉ thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo mà còn mang theo hy vọng góp phần cứu sống nhiều người trong những hoàn cảnh khẩn cấp.

