Chậm một chút không sao, miễn là đừng dừng lại

Thảo Trần

SVO - Từng là nạn nhân của body shaming và đối mặt với muôn vàn khó khăn khi một mình lập nghiệp tại TP. HCM, Nguyễn Thị Ngọc Oanh – sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc vẫn kiên trì theo đuổi đam mê nghệ thuật. Với quan điểm sống: 'Chậm một chút không sao, miễn là đừng dừng lại', hành trình từ một cô gái tự ti đến nàng mẫu makeup bản lĩnh của Ngọc Oanh là minh chứng cho sức mạnh của sự nỗ lực không ngừng.

Nguyễn Thị Ngọc Oanh (19 tuổi) hiện là sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM. Bên cạnh việc trau dồi kiến thức ngôn ngữ, Ngọc Oanh còn dành thời gian cho những đam mê khác như chụp ảnh, thời trang và diễn xuất. Cô luôn khao khát khám phá những điều mới mẻ và không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân.

Từ nhỏ, Ngọc Oanh đã ấp ủ ước mơ trở thành người mẫu ảnh và được thử sức trong lĩnh vực diễn xuất. Cô yêu thích công việc đứng trước ống kính, tự do thể hiện bản thân qua nhiều phong cách khác nhau và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Bên cạnh đó, Ngọc Oanh cũng dành tình yêu đặc biệt cho tiếng Trung, dù chỉ mới bắt đầu học nhưng cô quyết tâm sử dụng thành thạo ngôn ngữ này, để hỗ trợ cho công việc và mở ra những cơ hội mới.

Với Ngọc Oanh, mỗi bức ảnh, mỗi vai diễn hay mỗi lần giao tiếp bằng tiếng Trung đều là một cách để cô thể hiện cá tính, cảm xúc và phát triển bản thân mỗi ngày. Cô ấp ủ dự định kiếm tiền từ công việc làm người mẫu makeup và concept hiện tại, để có thể theo học một khóa học diễn xuất, thực hiện ước mơ từ nhỏ.

Thời học sinh, Ngọc Oanh từng là nạn nhân của body shaming (miệt thị ngoại hình). Do nhiều yếu tố, cô không thể kiểm soát được cân nặng. Tuy nhiên, khi loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, Ngọc Oanh bắt đầu học cách phối đồ, trang điểm, chụp ảnh và tiếp xúc với môi trường mới. Cô dần học được cách tự tin hơn, yêu bản thân và dám bước ra khỏi vùng an toàn.

Ngọc Oanh từng đi 20 - 30 km bằng xe đạp điện, để đi làm từ khi còn là học sinh. Thậm chí, khi lên đại học, một mình cô tự vào TP. HCM làm hồ sơ, tìm kiếm chỗ trọ và làm thủ tục nhập học mà không cần đến sự giúp đỡ của gia đình. Có những ngày, Oanh chỉ còn 50.000 đồng trong túi để chi tiêu.

Ngọc Oanh kể lại những ngày tháng khó khăn: "Để có thêm chi phí trang trải cuộc sống, cũng như đỡ đần gia đình, mình từng đi làm nhiều chỗ khác nhau. Có những lần bị bóc lột sức lao động, lại bị quản lí quấy rối... khiến mình tủi thân mà khóc rất nhiều". Tuy nhiên, vì mong muốn được tự lập, cô chưa từng than vãn với gia đình.

Sau 2 - 3 tháng áp lực và mệt mỏi, Ngọc Oanh dần quen với đường sá và bắt đầu lại công việc làm công việc người mẫu makeup. Cô cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn khi được các anh chị makeup artist (MUA) yêu thương và giúp đỡ. "Đối với mình, may mắn vì được nghề chọn", Ngọc Oanh tâm sự.

Dù mức lương làm mẫu makeup thời gian đầu của Ngọc Oanh chỉ được 20.000 - 25.000 đồng/giờ, nhưng cũng khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sau công việc đó, Ngọc Oanh có thêm nhiều hình ảnh và được nhiều người biết đến, mời làm người mẫu, tự kiếm được tiền từ chính công sức của bản thân và có thể trang trải cuộc sống. Cô yêu quý công việc này và xem đó là một phần quan trọng trong hành trình trưởng thành của chính mình.

Ngọc Oanh tin rằng, ai cũng sẽ có những lúc tự ti hoặc cảm thấy mình chưa đủ tốt. Tuy nhiên, chỉ cần cố gắng thêm một chút mỗi ngày, bản thân chắc chắn sẽ tiến bộ hơn rất nhiều.

Hiện tại, khó khăn lớn nhất của Ngọc Oanh có lẽ là khi phải cân bằng giữa việc học và theo đuổi đam mê. "Có những lúc, mình cảm thấy bản thân chưa đủ nổi bật hoặc chưa thật sự giỏi", cô chia sẻ. Nhưng thay vì bỏ cuộc, Oanh chọn cách cố gắng cải thiện từng chút một, học thêm kỹ năng, luyện sự tự tin và luôn nhắc nhở bản thân phải kiên trì với điều mình yêu thích. Cô thừa nhận, bản thân vẫn đang cố gắng để vượt qua những khó khăn này. Tuy nhiên, Ngọc Oanh cũng tin rằng, chỉ cần không bỏ cuộc, mọi sự cố gắng đều sẽ có kết quả xứng đáng.

Trong thời gian tới, Ngọc Oanh muốn tập trung học tốt tiếng Trung, phát triển thêm về hình ảnh cá nhân và thử sức nhiều hơn với công việc người mẫu ảnh hoặc diễn xuất nếu có cơ hội. Cô cũng muốn học hỏi thêm nhiều kỹ năng mới để hoàn thiện bản thân và có thể tự tin hơn trên con đường mà mình đang theo đuổi. Ngọc Oanh hy vọng, sẽ luôn nhận được sự yêu mến từ các anh chị MUA và những người trong nghề.

Một câu nói yêu thích của Ngọc Oanh: "Chậm một chút không sao, miễn là đừng dừng lại". Cô tin rằng, chỉ cần kiên trì thì mọi cố gắng đều sẽ có kết quả xứng đáng.

(Ảnh: NVCC)

