Chân dung nữ sinh đạt giải "Người đẹp hình thể" và góc nhìn về “Beauty Queen” thế hệ mới

SVO - Từ một người mẫu ảnh, nữ sinh trẻ Nhật Thảo đã ghi dấu ấn tại cuộc thi Hoa hậu với danh hiệu "Người đẹp hình thể". Không dừng lại ở danh xưng "Beauty Queen", cô chứng minh bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại khi dùng danh hiệu làm bệ phóng cho sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp, lan tỏa thông điệp mạnh mẽ: Vẻ đẹp rực rỡ nhất không nằm ở số đo, mà tỏa ra từ sự thấu hiểu và trân trọng cá tính độc bản.

Bước ra khỏi "vùng an toàn" để chạm tới ước mơ

Sinh ra trong một gia đình có cả bố và mẹ đều là giáo viên, Nhật Thảo (21 tuổi) lớn lên cùng định hướng về một cuộc sống êm đềm, ổn định như bao công chức nhà nước khác. Thế nhưng, sâu bên trong cô gái trẻ ấy là một tâm hồn năng động, luôn khao khát được đi đây đi đó để khám phá và thử thách bản thân ở những chân trời mới.

Nhật Thảo cùng gia đình hạnh phúc và đầy tự hào tại cuộc thi Hoa hậu

Sở hữu chiều cao nổi bật so với bạn bè cùng trang lứa, Nhật Thảo thường nhận được những lời khích lệ như “sao không đi làm người mẫu hay hoa hậu đi?”. Ban đầu, cô chỉ nghĩ đó là những câu nói đùa vui , nhưng chính sự tò mò đã thôi thúc cô bắt đầu làm mẫu ảnh từ những năm cấp ba. Khi đặt chân xuống Hà Nội, công việc của Nhật Thảo dần có những bước tiến triển rõ rệt. Để rồi vào năm 2026, cô đã quyết định tạo nên một dấu mốc lớn cho sự trưởng thành của mình bằng cách ghi danh tham gia cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam.

Học cách yêu thương "phiên bản duy nhất"

Chẳng mấy ai biết rằng, trước khi rạng rỡ dưới ánh đèn sân khấu, Nhật Thảo từng có những ngày giấu mình trong lớp vỏ tự ti. Cô gái ấy từng ưu phiền vì gương mặt có phần "đầy đặn", đôi mắt nhỏ, làn môi mỏng manh và cả chiều cao vốn dĩ quá khác biệt với bạn bè đồng trang lứa. Giữa đám đông, Thảo từng thấy mình như một nốt nhạc lạc điệu, đơn độc đối mặt với những lời trêu chọc vô tình.

Thế nhưng, cái duyên với nghề mẫu ảnh đã dịu dàng thay đổi tất cả. Nhật Thảo bắt đầu học cách "làm hòa" với chính mình. Cô tỉ mẩn chọn kiểu tóc phù hợp, học cách tô điểm nét ngài và chắt chiu từng ánh mắt, nụ cười để biến những khuyết điểm cũ thành nét duyên ngầm độc bản. “Mình cũng nhận ra, chiều cao chính là món quà giúp mình trở nên đặc biệt và kiêu hãnh giữa thế gian. Từ giây phút ấy, mình không còn trốn chạy nữa, mà bắt đầu yêu say đắm từng nét khác biệt của riêng mình."

Tận dụng lợi thế về ngoại hình và chiều cao, Nhật Thảo thử thách bản thân với công việc mẫu ảnh ngay từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Khi những mặc cảm về ngoại hình dần lùi xa, nhường chỗ cho sự tự tin và lòng kiêu hãnh, Nhật Thảo bắt đầu dấn thân sâu hơn vào nghề mẫu ảnh. Bước đi này cũng chính là bàn đạp để mình lấn sân sang lĩnh vực KOL, nơi cô không chỉ tận dụng lợi thế sắc vóc mà còn có thể lan tỏa những câu chuyện và trải nghiệm sống đến với nhiều người hơn. Sự chú ý của công chúng giúp Nhật Thảo có thêm nhiều cơ hội, sự nghiệp khởi sắc và thu nhập cũng tốt dần lên

“Hóa ra, công việc này không chỉ mang lại "cơm áo gạo tiền" mà còn là một liệu pháp tâm hồn, giúp mình sống nhẹ nhõm hơn mỗi ngày. Mình hiểu ra một điều: Vẻ đẹp rực rỡ nhất không đến từ chiều cao hay gương mặt, mà đến từ việc chúng ta hiểu rõ cá tính của chính mình. Khi tâm hồn bạn có một "điểm tựa" là cái tôi rõ nét, bạn sẽ thấy cuộc đời này thật ổn và mỗi bước chân đi đều mang một dấu ấn rất riêng”. Nhật Thảo chiêm nghiệm.

Cuộc thi Hoa hậu: "Trạm dừng chân" để học hỏi, không phải đích đến cuối cùng

Dù ghi danh tham gia một cuộc thi nhan sắc lớn, Nhật Thảo luôn xác định rất rõ ràng về định hướng của bản thân: Cô mong muốn trở thành một người mẫu chuyên nghiệp thay vì theo đuổi danh hiệu "Beauty Queen". Đối với Nhật Thảo, cuộc thi Hoa hậu là một cơ hội quý giá để cô học hỏi, trau dồi kỹ năng catwalk và làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp trước khi bước đi trên con đường người mẫu.

Sự thay đổi lớn nhất có lẽ là tư duy về nghề nghiệp của cô. Trước đây, cô cứ ngỡ catwalk chỉ đơn giản là đi lại và tạo dáng như lúc chụp ảnh. Nhưng khi vào guồng quay thực tế, cô mới nhận ra để có những bước đi đẹp là cả một quá trình khổ luyện. Từ cách đặt chân, xoay người đến việc giữ thăng bằng đều phải học một cách bài bản nếu không muốn gặp sự cố trên sân khấu.

Nhật Thảo rạng rỡ sải những bước chân tại cuộc thi Hoa hậu. Những trải nghiệm và tích lũy từ quá trình khổ luyện đã giúp cô gái trẻ trở nên tự tin, đầy bản lĩnh trên các sân khấu lớn.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Nhật Thảo cho rằng giá trị lớn nhất mà cô nhận được không chỉ nằm ở kết quả cuộc thi, mà còn là những trải nghiệm và mối quan hệ nghề nghiệp. Dù chỉ đạt một danh hiệu phụ, cô vẫn xem đó là một cột mốc quan trọng trong hành trình làm nghề. “Danh hiệu “Người đẹp hình thể” giúp mình được nhiều người biết đến hơn, đặc biệt là các anh chị trong ngành. Trong quá trình tham gia cuộc thi, mình có cơ hội gặp gỡ nhiều nhiếp ảnh gia, quay dựng và những người làm nghề. Sau đó mọi người cũng chủ động hỗ trợ, thậm chí còn giới thiệu em cho những mối quan hệ khác. Đồng thời, các nhãn hàng cũng cảm thấy yên tâm hơn khi lựa chọn hợp tác với một gương mặt đã có danh hiệu”. Với Nhật Thảo, đó là một bước tiến đáng kể, minh chứng cho hành trình nỗ lực nghiêm túc với nghề người mẫu mà cô đang theo đuổi.

Góc nhìn về “Beauty Queen” thời đại mới

Từ lâu, cụm từ “bình hoa di động” vẫn thường được dư luận mang ra làm thước đo đầy hoài nghi mỗi khi nhắc đến các người đẹp bước ra từ những đấu trường nhan sắc. Với Nhật Thảo, cô cũng mang trong mình những trăn trở và góc nhìn rất riêng về định kiến này.

Nhan sắc là một lợi thế tuyệt vời, và Nhật Thảo đã khéo léo biến nó thành nguồn năng lượng để tạo nên những giá trị đích thực.

Theo Nhật Thảo, việc gắn mác “bình hoa” đã trở thành một lối mòn tư duy cũ kỹ. Có thể trong quá khứ, đâu đó vẫn còn những trường hợp chỉ dừng lại ở vẻ đẹp, nhưng ngày nay, các người đẹp đã chứng minh tư duy, trí tuệ và lòng trắc ẩn mới là vũ khí tối thượng định hình giá trị cốt lõi.

Dưới góc nhìn của cô sinh viên trẻ, một danh hiệu không thể quyết định toàn bộ con người hay tương lai của mình. “Sức mạnh thực sự nằm ở cách người đó tận dụng hào quang ấy ra sao. Nếu chỉ dựa vào “đẹp”, ta rất dễ bị coi nhẹ. Nhưng nếu có cá tính, định hướng rõ ràng và biết cách biến danh hiệu thành bàn đạp để phát triển sự nghiệp, nhan sắc sẽ trở thành một lợi thế tuyệt đối”.

Chính vì thế, Nhật Thảo tin rằng thay vì vội vàng đánh đồng cả một thế hệ, xã hội nên nhìn nhận từng cá nhân bằng lăng kính công tâm hơn. Với cô, danh hiệu không phải là điểm dừng chân để tĩnh lặng trưng bày, mà là bệ phóng để tạo ra giá trị thật, độc lập về tài chính và cống hiến cho cộng đồng.

Suy cho cùng, mỗi người phụ nữ là một bông hoa mang một hương sắc và giá trị sinh tồn riêng biệt. Thước đo của một Beauty Queen thời đại mới không nằm ở vẻ đẹp bề nổi, mà đọng lại ở những dấu ấn tích cực và nguồn cảm hứng mà họ để lại cho đời.