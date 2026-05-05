Từ giấc mơ của cha đến hành trình chinh phục tiếng Hàn của nam sinh trẻ

SVO - Từ lời hứa với người cha chưa từng có cơ hội bước ra thế giới, Phạm Văn Sơn - sinh viên năm cuối ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, Trường Ngoại ngữ - Khoa học Xã hội, Đại học Phenikaa đã biến hành trình học tập của mình thành câu chuyện về nghị lực, lòng biết ơn và sự trưởng thành. Với Sơn, mỗi cơ hội đều là một cánh cửa, mỗi thử thách đều là phép thử để tiến gần hơn tới giấc mơ.

Sinh ra và lớn lên tại Thanh Hóa, Phạm Văn Sơn mang theo trong mình không chỉ khát vọng của tuổi trẻ mà còn cả ước mơ còn dang dở của cha. Cha Sơn từng nuôi hy vọng được học tập, được đặt chân tới Hàn Quốc, nhưng một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi chân phải và khép lại giấc mơ ấy.

Chứng kiến nỗi đau thầm lặng của cha khi trưởng thành, Sơn hiểu rằng có những ước mơ không mất đi, mà được gửi gắm sang thế hệ sau. Đó cũng là lý do sau khi tốt nghiệp THPT, Sơn lựa chọn ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc tại Đại học Phenikaa như một cách viết tiếp hành trình còn bỏ ngỏ của gia đình.

Giải thưởng cuộc thi “Tự hào Phenikaa” là một trong những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình sinh viên của Phạm Văn Sơn.

“Chính vì bố không thể bước tiếp, nên ông đặt cả niềm tin vào từng bước đi của tôi”, Sơn chia sẻ. Với nam sinh, lựa chọn tiếng Hàn không đơn thuần là chọn một ngành học, mà là chọn theo đuổi niềm đam mê ngôn ngữ, văn hóa và cơ hội vươn ra thế giới. Tại Phenikaa, Sơn xem đây là nơi chắp cánh cho tuổi trẻ, giúp mình từng bước trưởng thành bằng tri thức và trải nghiệm.

Trưởng thành từ những thử thách xa nhà

Hành trình đại học của Sơn không chỉ có thành tích, mà còn là những giai đoạn thử thách bản thân mạnh mẽ. Một trong những dấu mốc lớn nhất là 6 tháng tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Hàn Quốc.

Lần đầu sống ở môi trường xa lạ, Sơn đối diện với áp lực văn hóa, nỗi cô đơn và cảm giác lạc lõng. Sau hai tháng, nam sinh từng rơi vào khủng hoảng, nhớ nhà đến mức muốn từ bỏ để trở về Việt Nam.

Hành trình nghiên cứu khoa học cùng sự hướng dẫn tận tình của giảng viên Nguyễn Lệ Thu là dấu ấn quan trọng trong quá trình trưởng thành của Phạm Văn Sơn.

Tuy nhiên, chính sự động viên từ TS Nguyễn Lệ Thu và Th.S Vũ Thanh Hải đã trở thành điểm tựa giúp Sơn vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Với Sơn, thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là những người mẹ thứ hai, nâng đỡ sinh viên trong những lúc chông chênh.

Từ nỗi nhớ nhà, Sơn chọn biến áp lực thành động lực học tập. Thành quả là Giải Nhất cuộc thi nói tiếng Hàn dành cho sinh viên quốc tế tại Đại học Dongshin cùng kết quả học tập xuất sắc trong kỳ trao đổi. “Chỉ cần không bỏ cuộc, phía sau cơn mưa sẽ là cầu vồng”, Sơn đúc kết sau hành trình ấy.

Không dừng lại ở đó, những ngày tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Bộ tiếp tục là một thử thách khác. Những đêm dài với tài liệu, áp lực số liệu và cảm giác hoài nghi bản thân từng khiến Sơn muốn dừng lại. Nhưng với sự hướng dẫn tận tình của giảng viên cùng tinh thần đồng hành của bạn bè, Sơn hiểu rằng giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở giải thưởng, mà còn ở bản lĩnh được tôi luyện qua từng lần vượt khó.

Giải Khuyến khích cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học là dấu ấn cho nỗ lực bền bỉ của Phạm Văn Sơn trên hành trình chinh phục học thuật.

Nắm bắt từng cơ hội để lan tỏa giá trị

Bên cạnh học tập, Sơn chủ động tìm kiếm môi trường thực tế để hoàn thiện bản thân. Cơ hội trở thành thành viên chương trình “Cùng nói tiếng Hàn” trên VTV7 là một bước ngoặt lớn. Làm việc trong môi trường truyền hình giúp Sơn nâng cao khả năng ngoại ngữ, rèn luyện sự tự tin, kỹ năng ứng biến và tác phong chuyên nghiệp. Quan trọng hơn, Sơn nhận ra giá trị của việc lan tỏa tri thức tới cộng đồng thông qua ngôn ngữ.

Tham gia ghi hình chương trình “Trường học hạnh phúc” trên VTV7 là cơ hội để Phạm Văn Sơn lan tỏa năng lượng tích cực và câu chuyện học tập của mình.

Ngoài ra, Sơn còn tham gia dạy tiếng Việt cho bạn bè Hàn Quốc đang sinh sống tại Việt Nam như một cách kết nối văn hóa giữa hai quốc gia. Với Sơn, sống có ích không nhất thiết phải bắt đầu từ điều lớn lao, mà có thể đến từ chính việc dùng năng lực của bản thân để sẻ chia với người khác.

Trong suốt 4 năm đại học, Sơn ghi dấu bằng nhiều thành tích như Giải Nhất cuộc thi nói tiếng Hàn dành cho sinh viên quốc tế tại Đại học Dongshin, Giải Nhì cuộc thi nói do Đại học Kangwon và Phenikaa phối hợp tổ chức, nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp khoa, cấp trường và cấp Bộ, cùng công trình nghiên cứu được công bố tại Hội thảo Khoa học Quốc gia.

Giải Nhì cuộc thi nói tiếng Hàn do Đại học Kangwon và Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức tiếp tục khẳng định năng lực ngoại ngữ và bản lĩnh của Phạm Văn Sơn.

Tuy vậy, với nam sinh này, điều đáng quý nhất không nằm ở số lượng giải thưởng, mà ở việc mỗi dấu mốc đều nhắc mình phải tiếp tục nỗ lực. “Sự nỗ lực có thể không đảm bảo 100% sự thành công, nhưng nếu không nỗ lực thì chắc chắn 100% là thất bại.” đó là châm ngôn Sơn lựa chọn như kim chỉ nam trưởng thành.

Từ giấc mơ còn dang dở của cha, sự dìu dắt của thầy cô đến những cơ hội do chính mình nắm bắt, Phạm Văn Sơn đang từng bước viết nên hành trình tuổi trẻ bằng sự kiên trì và lòng biết ơn. Câu chuyện của Sơn không phải về sự hào nhoáng của thành tích, mà là minh chứng rằng khi dám bước tiếp, mỗi người trẻ đều có thể biến những điều tưởng chừng không thể thành hiện thực.

(Ảnh: NVCC)