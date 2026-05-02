Hoàng Trang Thùy - Nữ sinh viên 5 tốt với 4 kỳ học bổng A đăng quang Hoa khôi SIS SHINE 2026

Từ giấc mơ dang dở đến bước ngoặt tự tin trên hành trình khẳng định bản thân

Từng có nền tảng hoạt động nổi bật trong các phong trào văn hóa, văn nghệ từ những năm trung học, Trang Thùy sớm nuôi dưỡng niềm yêu thích với sân khấu và mong muốn thử sức tại các cuộc thi nhan sắc. Tuy nhiên, trước định hướng của gia đình ưu tiên cho việc học tập, ước mơ ấy đã phải tạm gác lại và dần lùi sâu trong suy nghĩ. Bước vào môi trường đại học với nhiều cơ hội và trải nghiệm mới, Trang Thùy từng bước lấy lại sự tự tin và chủ động tìm kiếm hướng đi cho bản thân. Dấu mốc quan trọng đến khi Trang Thùy lần đầu tham gia một đấu trường sắc đẹp cấp quốc gia tại cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025.

Trang Thùy chụp hình trong tà áo dài trắng khi chuẩn bị cho phần thi “Thí sinh được yêu thích nhất” tại cuộc thi SIS SHINE 2026.

Đây không chỉ là lần thử sức đầu tiên, mà còn là bước ngoặt giúp Trang Thùy vượt qua giới hạn cá nhân, khơi lại khát vọng đã từng dang dở. “Đó là lần đầu tiên mình dám bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức ở một môi trường hoàn toàn mới. Cũng từ khoảnh khắc ấy, mình nhận ra giấc mơ ngày bé chưa bao giờ mất đi, mà chỉ chờ một cơ hội để được tiếp tục”, Trang Thùy chia sẻ.

Trang Thùy vinh dự nhận Chứng nhận Sinh viên 5 Tốt do Đoàn Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật trao tặng.

Từ bước ngoặt trưởng thành đến danh hiệu Hoa khôi SIS SHINE 2026

Sau dấu mốc quan trọng từ cuộc thi cấp quốc gia, Trang Thùy lựa chọn tiếp tục thử sức tại sân chơi Sinh viên tài năng, thanh lịch SIS SHINE 2026 của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật. Với sự tự tin được củng cố qua từng trải nghiệm, Trang Thùy xem đây là cơ hội để kiểm chứng năng lực và sự thay đổi của bản thân.

Trang Thùy trình diễn trong phần thi Áo dài tại cuộc thi SIS SHINE 2026.

Nhắc lại thời điểm đăng quang, Trang Thùy cho biết cảm xúc lớn nhất không nằm ở khoảnh khắc được xướng tên, mà là khi nhìn xuống khán đài và bắt gặp ánh mắt của gia đình. “Khoảnh khắc đó, mình nhìn thấy bố mẹ ở phía dưới. Mình thấy mẹ rưng rưng nước mắt, còn bố thì không nói gì nhưng ánh mắt có rất nhiều cảm xúc. Khi ấy, mình biết rằng mình đã làm được điều mà trước đây từng do dự, và quan trọng hơn là đã khiến bố mẹ yên tâm và tự hào”, Trang Thùy chia sẻ.

Trang Thùy trình diễn trong phần thi Dạ hội tại cuộc thi SIS SHINE 2026.

Theo Trang Thùy, hành trình này không chỉ là nỗ lực cá nhân mà còn là kết quả của sự đồng hành từ gia đình, thầy cô và bạn bè. Chính sự động viên và tin tưởng từ những người xung quanh đã giúp Trang Thùy có thêm điểm tựa để kiên trì theo đuổi lựa chọn của mình. “Nếu không có lời nói của bố rằng ‘con hãy cứ làm điều con muốn, bố sẽ luôn ủng hộ’, cùng sự ủng hộ thầm lặng từ mẹ và mọi người, mình sẽ không đủ vững vàng để đi đến cuối hành trình này”, Trang Thùy nói.

Trang Thùy tham gia phần thi Ứng xử tại cuộc thi SIS SHINE 2026.

Danh hiệu Hoa khôi và lựa chọn tiếp tục hành trình cống hiến

Với Trang Thùy, danh hiệu Hoa khôi SIS SHINE 2026 không phải là điểm kết thúc, mà là một dấu mốc để tiếp tục theo đuổi mục tiêu xây dựng hình ảnh sinh viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật theo hướng chủ động, có trách nhiệm với cộng đồng. Quan điểm này được hình thành từ chính quá trình học tập và rèn luyện ổn định của Trang Thùy trong những năm qua. Hai năm liên tiếp đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi (2023-2024, 2024-2025), 4 kỳ nhận Học bổng Khuyến khích học tập loại A và danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Trường năm học 2024-2025 là những kết quả cụ thể cho quá trình đó. Song song với học tập, Trang Thùy tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật tổ chức, các phong trào văn hóa, văn nghệ của Khoa Công nghiệp văn hóa và Di sản, được ghi nhận bằng giấy khen cấp khoa và hoàn thành chương trình “Cùng Hội Rèn luyện mỗi ngày” do Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai.

Trang Thùy trong giây phút đăng quang Hoa khôi Sinh viên tài năng, thanh lịch SIS SHINE 2026.

Từ trải nghiệm cá nhân, Trang Thùy cho rằng giá trị của danh hiệu chỉ thực sự rõ khi gắn với những đóng góp cụ thể. “Mình nghĩ vương miện không phải là đích đến. Điều quan trọng là sau danh hiệu đó, mình có thể làm gì để đóng góp cho tập thể sinh viên và lan tỏa những giá trị tích cực từ môi trường mình đang học tập”, Trang Thùy chia sẻ. Cũng từ hành trình của mình, Trang Thùy gửi gắm thông điệp đến sinh viên về việc kiên trì theo đuổi mục tiêu và chủ động nắm bắt cơ hội. “Mình nghĩ mỗi người đều có cơ hội riêng, điều quan trọng là phải chuẩn bị đủ tốt và dám bước ra khỏi vùng an toàn. Khi mình không dừng lại ở việc cố gắng và học hỏi, cơ hội sẽ đến theo cách phù hợp”, Trang Thùy kết lời.

Trang Thùy trình diễn trong phần thi Dạ hội tại cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025, tổ chức tháng 12/2025 tại Đà Nẵng.

