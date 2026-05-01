Nam vương SIS SHINE 2026 Đinh Huy Bảo: Hành trình vượt qua hoài nghi, khẳng định bản thân bằng nỗ lực và bản lĩnh

SVO - Từ một sinh viên từng hoài nghi bản thân, Đinh Huy Bảo (sinh năm 2005) sinh viên ngành Quản lý Giải trí và Sự kiện, SIS - Đại học Quốc gia Hà Nội, đã chinh phục danh hiệu Nam vương SIS SHINE 2026. Hai năm liên tiếp đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi, tích cực nghiên cứu khoa học, tham gia dự án nghệ thuật và hoạt động tình nguyện, hành trình của Huy Bảo ghi dấu sự trưởng thành khi dám tin vào chính mình và lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Theo đuổi nghệ thuật từ khát khao lan tỏa niềm vui

Từ những năm tháng tuổi thơ, Huy Bảo đã sớm hình thành một mong muốn mang lại niềm vui cho những người xung quanh. Với Huy Bảo, hạnh phúc của gia đình và người thân không chỉ là điều đáng trân trọng mà còn trở thành động lực để định hình con đường phát triển bản thân. Khi trưởng thành, cậu nhận ra nghệ thuật từ diễn xuất, ca hát đến trình diễn - chính là phương thức phù hợp để kết nối cảm xúc và lan tỏa những giá trị tích cực. Từ đó, giấc mơ trở thành diễn viên, người mẫu hay MC dần được nuôi dưỡng như một hướng đi nghiêm túc, gắn với mong muốn tạo ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng.

Huy Bảo là thành viên Ban Tổ chức sự kiện Countdown tại Hải Phòng.

Tuy nhiên, hành trình lựa chọn con đường nghệ thuật không diễn ra dễ dàng. Trước những kỳ vọng của gia đình và định kiến phổ biến về nghề nghiệp ổn định, Huy Bảo từng định hướng theo khối A với các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật và khoa học công nghệ. Sau nhiều cân nhắc, cậu quyết định chuyển hướng sang khối xã hội và theo học tại Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tại đây, trong môi trường đào tạo ngành Quản lý Giải trí và Sự kiện, Huy Bảo từng bước hiện thực hóa đam mê thông qua các dự án nghệ thuật, hoạt động trình diễn và trải nghiệm ngoại khóa. “Mình nhận ra nghệ thuật không chỉ là sở thích, mà còn là cách để mình mang lại niềm vui cho người khác và cho chính mình”, Huy Bảo chia sẻ.

Huy Bảo tại buổi ra mắt Top 26 cùng Ban Giám hiệu Trường.

Từ ngưỡng mộ đến dám bước ra

Cơ duyên đến với SIS SHINE của Huy Bảo không đến từ sự chuẩn bị sẵn sàng. Từng theo dõi các thí sinh từ mùa giải 2024, Huy Bảo đã có ý định tham gia nhưng dừng lại vì hoài nghi về năng lực bản thân. Đó là mâu thuẫn ít được nhận ra ở một người có khả năng giao tiếp tốt: bên ngoài tự tin nhưng bên trong vẫn dè dặt, lo sợ sai sót.

Huy Bảo trong phần thi Sinh viên Tài năng.

Đến năm 2026, Huy Bảo quyết định thử sức. Sự động viên từ bạn bè và lời khích lệ của gia đình trở thành động lực để cậu bước ra khỏi vùng an toàn. “Mình nghĩ nếu không thử thì sẽ không biết mình có thể làm được đến đâu", Huy Bảo chia sẻ. Từ đó, cậu bắt đầu hành trình tại SIS SHINE với tâm thế chủ động hơn.

Huy Bảo trong phần thi dạ hội của Đêm Chung kết.

Bước vào cuộc thi, Huy Bảo mang theo quá trình tích lũy trong học tập và hoạt động: hai năm đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi, tham gia nghiên cứu khoa học, góp mặt trong các dự án cổ phục Việt Nam và bộ ảnh tốt nghiệp của trường, đồng thời tham gia hoạt động tình nguyện tại Mái ấm Thiên Ân, Viện Huyết học và chiến dịch Mùa hè xanh 2025. Những trải nghiệm này góp phần định hình hướng đi và cách Huy Bảo tiếp cận cuộc thi.

Khoảnh khắc dám tin mình xứng đáng

Khi tên Đinh Huy Bảo được xướng lên cho danh hiệu Nam vương SIS SHINE 2026, đó là một dấu mốc không thể quên với cậu sinh viên năm 3. Không chỉ là niềm vui của sự đền đáp, đây còn là khoảnh khắc Huy Bảo lần đầu tiên thực sự dám tin rằng thành tích ấy thuộc về mình, đến từ nỗ lực và năng lực cá nhân, không phải do may mắn.

Huy Bảo trong phần thi trình diễn áo dài và giới thiệu bản thân.

“Luôn được mọi người biết đến là người ăn nói lưu loát, giao tiếp tốt, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một Huy Bảo luôn sợ sai và hoài nghi về năng lực của chính mình. Khi hành trình kết thúc, mình đã dám tin tưởng vào bản thân hơn, cho phép mình chấp nhận những thành tích đã gặt hái được là do nỗ lực cá nhân”, Huy Bảo chia sẻ.

Ở hàng ghế khán giả phía dưới, ánh mắt xúc động và tự hào của gia đình là minh chứng rõ ràng cho hành trình trưởng thành ấy. Đón nhận vương miện, Huy Bảo không coi đó là đích đến. “Chiếc vương miện không phải là điểm kết thúc, mà là khởi đầu cho một hành trình mới - hành trình học hỏi, hoàn thiện và lan tỏa giá trị tích cực. Vương miện chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó góp phần tạo nên giá trị chung cho cộng đồng sinh viên và niềm tự hào cho mái trường SIS-VNU”, cậu nói.

Khoảnh khắc Huy Bảo chính thức đăng quang, đánh dấu thành quả xứng đáng cho hành trình nỗ lực, bản lĩnh và sự thể hiện ấn tượng xuyên suốt cuộc thi.

Hãy dám tưởng tượng dáng vẻ chiến thắng của chính mình

Từ một chàng trai từng không dám bắt đầu vì sợ mình chưa đủ tốt, đến khi trở thành Nam vương trên sân khấu SIS SHINE 2026, Huy Bảo lựa chọn chia sẻ một thông điệp xuất phát từ chính trải nghiệm cá nhân. Hành trình thay đổi không diễn ra trong một khoảnh khắc, mà là kết quả của quá trình đối diện với những giới hạn của bản thân và từng bước vượt qua chúng.

“Nếu ngay cả trong suy nghĩ mà chúng ta không dám tưởng tượng ra dáng vẻ chiến thắng của bản thân, vậy thì chúng ta sẽ mãi chẳng dám bắt đầu. Hãy luôn tin vào bản thân và năng lực của chính mình”, Huy Bảo chia sẻ.

Khoảnh khắc Huy Bảo được trao vương miện trên sân khấu Đêm Chung kết.

Thông điệp ấy không chỉ là những lời khích lệ mang tính chung chung, mà còn là kết quả được Huy Bảo đúc kết từ chính hành trình trải nghiệm tại SIS SHINE 2026. Qua từng thử thách của cuộc thi, Huy Bảo dần có cái nhìn rõ ràng hơn về bản thân và lựa chọn dùng những điều mình chiêm nghiệm được như một định hướng để chia sẻ với những người trẻ đang ở vạch xuất phát giống mình.

(Ảnh: NVCC)