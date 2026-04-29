Hồi sinh 'hoài niệm' của truyền hình Hàn Quốc, Việt Nam thì sao?

SVO - Các đài truyền hình Hàn Quốc đang hồi sinh những chương trình truyền hình ăn khách trong quá khứ, nhưng liệu sự hoài niệm có đủ sức thuyết phục? Và Việt Nam có nên tiếp bước Hàn Quốc?

Nhìn vào danh sách các chương trình truyền hình mới nhất, dường như các đài truyền hình Hàn Quốc đã tìm ra cỗ máy thời gian. Tên của những chương trình từng rất nổi tiếng, thu hút lượng người xem cao và trung thành như Happy Together, Documentary 3 Days và Genius Discovery Team (Finding Genius) đang tái xuất trên lịch phát sóng, khơi gợi cả nỗi nhớ và sự mong chờ đối với những chương trình đã chứng minh được sức hút của mình.

Khán giả truyền hình nhớ đến Happy Together như một chương trình trò chuyện vui vẻ, thể hiện sự dí dỏm của người dẫn chương trình. Documentary 3 Days theo chân mọi người trong 72 giờ để ghi lại cuộc sống và môi trường xung quanh họ, đã được công nhận rộng rãi nhờ phục vụ lợi ích công cộng với chất lượng sản xuất cao. Genius Discovery Team là một chương trình tạp kỹ về trẻ em tài năng, đồng thời truyền tải một thông điệp xã hội cảm động.

Mỗi chương trình này đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem với bản sắc riêng biệt và thành công đã được chứng minh. Lý do chúng trở lại cũng rõ ràng không kém.

Các đài truyền hình đang ngày càng khó khăn trong việc tạo ra các định dạng mới hiệu quả trong một ngành công nghiệp giải trí đã bão hòa nội dung. Việc tái sử dụng các tài sản trí tuệ đã được chứng minh và các định dạng quen thuộc đang dần trở thành con đường ổn định hơn dẫn đến thành công, đó là lý do tại sao SBS và KBS đặt truyền thống lên hàng đầu, thay vì dựa vào những thử nghiệm táo bạo mới để thu hút sự chú ý của người xem.

Khán giả đã đón nhận quyết định này với sự hoan nghênh và lòng biết ơn. Các chương trình gắn liền với những kỷ niệm đẹp trong quá khứ có thể gợi lại cảm xúc của thời kỳ đó, khơi dậy nỗi nhớ, điều mà các chương trình mới không thể làm được. Bên trong các studio, các nhà sản xuất cho biết họ cũng cảm nhận được tâm trạng tương tự.

“Mặc dù chương trình đã kết thúc trước đây vì vấn đề chi phí, nhưng công ty là đơn vị đầu tiên đề xuất hồi sinh chương trình,” Jo Na-eun, nhà sản xuất của chương trình Documentary 3 Days của KBS, cho biết.

Lee So-jeong, nhà sản xuất của chương trình Genius Discovery Team của SBS, cũng cho biết đã có những lời kêu gọi từ nội bộ studio để đưa chương trình trở lại.

“Mọi người đang bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với việc theo đuổi những cảm xúc nhất thời,” Lee nói. “Cá nhân tôi cảm thấy mọi người đang bắt đầu khao khát những cảm xúc ấm áp, quen thuộc hơn.”

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các đài truyền hình đang đi trên con đường màu hồng trong mùa tới. Việc hồi sinh các chương trình cũ là một vấn đề nan giải khác: Làm thế nào để họ tái tạo lại cảm giác đã làm nên sự nổi tiếng của chúng ngay từ đầu? Nhiều năm đã trôi qua kể từ thời kỳ đỉnh cao, và các nhà sản xuất hiện đang đối mặt với nhiệm vụ phức tạp là điều chỉnh các chương trình đó cho phù hợp với môi trường đã thay đổi, thói quen xem mới, tốc độ tiêu thụ nội dung nhanh hơn và thị hiếu khán giả thay đổi.

Việc chỉ đơn giản tái tạo lại các định dạng cũ có nhiều khả năng dẫn đến thất bại vì không có gì đảm bảo rằng các công thức thành công trong quá khứ vẫn sẽ chinh phục được người xem ngày nay, một thất bại mà một số chương trình được hồi sinh đã chứng minh.

Cuối cùng, người xem không chờ đợi một bản phát lại đơn giản của nội dung cũ, mà là một loại hình giải trí mới mẻ được xây dựng dựa trên những thế mạnh đã được chứng minh. Một nỗ lực thiếu cẩn trọng dựa vào các định dạng cũ hoặc một sự hồi sinh được tổ chức kém, không phản ánh được các xu hướng thay đổi có thể khiến một chương trình trông giống như chỉ là hoài niệm. Tệ hơn nữa, nó có thể làm tổn hại đến vinh quang đã được ghi nhớ của chương trình gốc.

Thế hệ 8X, 9X Việt cũng không còn lạ gì với những chương trình giải trí thu hút người xem một thời, để lại dư âm hoài niệm không thể quên mỗi khi nhớ lại cảm xúc, không khí của những năm thống trị của truyền hình truyền thống như chương trình SV, Chiếc nón kỳ diệu, Hãy chọn giá đúng, Rung chuông vàng, Tam sao thất bản, Trò chơi âm nhạc, Khắc nhập khắc xuất, Hát với ngôi sao, Bài hát yêu thích, Gặp nhau cuối tuần... Trước việc các đài truyền hình truyền thống của châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc đang 'hồi sinh' lại các chương trình giải trí cũ, câu hỏi đặt ra là liệu Việt Nam cũng nên tiếp bước trong thời đại bão hoà sáng tạo, và các sản phẩm truyền hình đang dần mất đi tính gần gũi, đậm chất 'món ăn tinh thần' với khán giả?

