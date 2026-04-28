Nhóm nhạc nữ Nhật - Hàn sắp ra mắt, sự trở lại kỷ nguyên gốc hip-hop của K-pop

SVO - H//PE PRINCESS vừa tung teaser MV cho ca khúc 'Stolen', trước thềm màn ra mắt chính thức của nhóm, dự sẽ 'bùng nổ' mùa Hè này.
Nhóm nhạc nữ được thành lập từ chương trình Unpretty Rapstar: Hip-Hop Princess của Mnet vừa hé lộ đoạn teaser đầu tiên cho MV sắp ra mắt mang tên Stolen. Với âm thanh tươi mới và mạnh mẽ, H//PE PRINCESS thể hiện sự tự tin của mình trong đoạn teaser ngắn này. Stolen dự kiến sẽ được phát hành vào 29/4, trong khi màn ra mắt chính thức của H//PE PRINCESS sẽ diễn ra vào ngày 27/5.