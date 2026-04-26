S-line khó tin của Kim Hye Soo

Nữ diễn viên Kim Hye Soo đã gây ấn tượng với mọi người bằng thân hình hoàn hảo và khả năng tự quản lý phi thường.
Vào ngày 25/4, Kim Hye Soo đã phát hành một đoạn video cô tập thể dục dưới nước, thông qua SNS của mình. Trong video được tải lên mà không có bất kỳ lời giải thích nào, nữ diễn viên thu hút sự chú ý bằng cách đạp xe và tập thể dục dưới nước.
Điều gây chú ý hơn bất cứ điều gì là đường nét cơ thể hoàn hảo của Kim Hye Soo trong bộ áo tắm toàn thân có hoa văn sặc sỡ. Ngay cả trong bộ áo tắm bó sát, kín đáo, vóc dáng thon gọn và những đường nét rắn chắc vẫn lộ ra, tạo nên sự quyến rũ thật sự khiến người người 'ghen tỵ'. Thân hình 55 tuổi của cô thu hút sự ngưỡng mộ của toàn bộ cõi mạng: Cô ấy 55 tuổi đây ư?; Bộ đồ bơi vừa vặn độc nhất vô nhị; Trình quản lý cơ thể thật khác biệt; Chỉ có Kim Hye Soo mới có thể mặc được bộ đồ bơi toàn thân như vậy mà vẫn nóng bỏng và gợi cảm...
Đặc biệt, cách cô ấy tiếp tục tập luyện với tư thế vững vàng ngay cả khi dưới sức cản của nước cho thấy kết quả của việc quản lý thể lực nhất quán chứ không chỉ là quản lý hình dáng cơ thể đơn giản.