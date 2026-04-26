Xứng danh 'nữ hoàng nhạc phim', Văn Mai Hương hát đầy da diết về những 'phép màu' tích cực trong cuộc sống

SVO - Văn Mai Hương tiếp trở lại với ca khúc 'Người không cô đơn', thuộc dự án phim 'Anh hùng'. Ca khúc nối dài chuỗi các ca khúc nhạc phim trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Văn Mai Hương luôn là một trong những giọng ca được các nhà sản xuất lựa chọn để thể hiện nhạc phim. Cô được ví von là "nữ hoàng nhạc phim" khi từng góp giọng trong các bản nhạc phim như: Hoa gạo (hát cùng diva Thanh Lam) của Thỏ ơi!, Tôi thương ba (hát cùng Hồ Trung Dũng) trong Con Nhót mốt chồng, Ký ức của mẹ của Mang mẹ đi bỏ...

Với chất giọng đẹp và đầy bay bổng, mỗi bản nhạc phim được Văn Mai Hương thể hiện luôn khiến khán giả thổn thức khi gắn với nội dung phim. Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục tạo nên cảm xúc mạnh cho khán giả khi hát ca khúc Người không cô đơn, phim Anh hùng.

Bài hát được sáng tác bởi Anh Bùi và Jwon Kim, mang giai điệu da diết, được thể hiện qua chất giọng nội lực, đã trở thành thương hiệu của Văn Mai Hương. Ca khúc mang đến thông điệp nhân văn rằng, một “phép màu” nhỏ sẽ tạo nên nhiều “phép màu” to trong đời sống của chúng ta. Hãy dang tay, trao nhau một cái ôm và cùng tạo nên những "phép màu" giữa đời thực từ việc lan tỏa điều tử tế.

Tính đến thời điểm hiện tại, Anh hùng đã thu về hơn 10 tỷ đồng. Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5 vẫn còn kéo dài, hứa hẹn sẽ tạo thêm bứt phá doanh thu trong thời gian tới.

Trước đó, bộ phim chính thức vươn lên vị trí top 1 phòng vé ngày. Theo thống kê từ Box office Vietnam, phim nhanh chóng thu về 3 tỷ đồng, với 29.000 vé bán ra, góp phần nâng tổng doanh thu lên mức 6 tỷ đồng.

Thành tích này giúp nam diễn viên Thái Hòa “bỏ túi” thêm một tác phẩm top 1 doanh thu, giúp anh giữ vững danh xưng “ông hoàng phòng vé” của điện ảnh Việt.