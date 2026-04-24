TWICE lập kỷ lục mọi thời đại đối với một nhóm nhạc nữ K-pop

SVO - TWICE đã lập kỷ lục mới cho các nhóm nhạc nữ K-pop khi thu hút khoảng 550.000 khán giả chỉ riêng tại tour diễn Bắc Mỹ của họ.

TWICE đang thực hiện thành công tour diễn vòng quanh thế giới TWICETHIS IS FOR. Bắt đầu từ Incheon, tour diễn đã đi qua châu Á và Úc. Từ tháng 1/2026 đến ngày 18 vừa qua tại Austin, TWICE đã thực hiện tổng cộng 35 đêm diễn ở 20 thành phố.

Một con số đáng kinh ngạc là 550.000 khán giả đã tham dự tour diễn Bắc Mỹ này. TWICE đã trở thành nhóm nhạc nữ K-pop có lượng khán giả tham dự cao nhất trong lịch sử Bắc Mỹ. Ban đầu, họ dự kiến ​​biểu diễn 22 buổi tại 20 thành phố, nhưng các buổi diễn bổ sung đã được thêm vào do vé bán hết nhanh chóng.

Một buổi diễn bổ sung đã được thêm vào ở Vancouver, Seattle, Oakland, Dallas, Washington D.C., Belmont Park, Hamilton, Orlando, Boston, Chicago và Austin. Tại Los Angeles, hai buổi diễn bổ sung đã được thêm vào, 'nhuộm' cả thành phố bằng năng lượng của TWICE trong suốt 4 ngày.

Đối với chuyến lưu diễn này, sân khấu được mở rộng 360 độ cho tất cả các chỗ ngồi. Điều này mang đến cho khán giả trải nghiệm hòa nhạc ba chiều, càng làm tăng thêm sự phấn khích. Nhóm đã trình diễn các bài hát solo của các thành viên, các ca khúc trong mini album thứ 14, Strategy, album đã rất nổi tiếng trên bảng xếp hạng US Billboard Hot 100 và Takedown, nhạc phim gốc của K-Pop Demon Hunters.

Vào cuối buổi biểu diễn tại Austin vào ngày 18/4, điểm dừng chân cuối cùng của chuyến lưu diễn Bắc Mỹ, một video đặc biệt do người hâm mộ địa phương chuẩn bị đã được trình chiếu. Các thành viên đã chia sẻ suy nghĩ của mình: "Chúng tôi bắt đầu chuyến lưu diễn Bắc Mỹ vào tháng 1/2026 và đã biểu diễn hơn 30 buổi. Nghe ONCE (cộng đồng người hâm mộ của họ) nói rằng chúng tôi đã làm việc chăm chỉ khiến chúng tôi thực sự cảm thấy chuyến lưu diễn đã kết thúc. Chúng tôi biết ơn tất cả những người hâm mộ đã đến xem TWICE".

Sau Bắc Mỹ, họ cũng đang trên đà lập kỷ lục mới tại Nhật Bản. Vào các ngày 25, 26 và 28 sắp tới, họ sẽ tổ chức ba buổi hòa nhạc tại Sân vận động Quốc gia Tokyo, trở thành những nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên trong lịch sử biểu diễn solo tại đây. Sân vận động Quốc gia là một địa điểm khổng lồ với sức chứa tối đa 80.000 người.

Họ đã trở thành những nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên đứng trên sân khấu này. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 9 năm ngày TWICE chính thức ra mắt tại Nhật Bản. Bằng việc đứng trên Sân vận động Quốc gia Tokyo, nơi mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt trong thị trường âm nhạc Nhật Bản, họ đã chứng minh được lượng fan hâm mộ địa phương, sự nổi tiếng và sức mạnh 'sát thủ concert' của mình.

