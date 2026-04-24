Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Màn kết hợp chấn động giữa hai biểu tượng âm nhạc dân gian gọi tên Cẩm Ly và Hòa Minzy

Thuận Tùng

SVO - Khán giả 'đứng ngồi không yên' trước MV 'Người Việt mình thương nhau' kết hợp giữa Cẩm Ly và Hòa Minzy. Đặc biệt là màn xuất hiện bất ngờ của con gái Đông Nhi.

Tiếp nối thành công vang dội của dự án VietNamlove, đạo diễn Trần Thành Trung tiếp tục mang đến sản phẩm âm nhạc Người Việt mình thương nhau. Đây cũng là ca khúc đánh dấu màn kết hợp đầu tiên giữa Cẩm Ly và Hòa Minzy, mang đến sự bất ngờ cho khán giả.

Cẩm Ly chia sẻ về màn kết hợp với đàn em Hòa Minzy: "Thật sự, đây là lần đầu tiên hai chị em kết hợp với nhau. Chúng tôi gặp nhau nhiều, rất quý mến nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một dự án chung. Hai chị em hiện rất hồi hộp đợi chờ phản hồi từ khán giả, hy vọng đây sẽ là khởi đầu cho nhiều dự án chung trong tương lai".

Đồng cảm với Cẩm Ly, Hòa Minzy bày tỏ niềm hạnh phúc khi được song ca cùng thần tượng: "Năm nay, càng tuyệt vời hơn khi Hòa được song ca với thần tượng mình từng hát karaoke những bài của chị từ nhỏ. Khi nghe bản demo, Hòa đã muốn mua ngay bài này vì nó mang lại niềm cảm hứng rất lớn. Năm ngoái, Hòa đã làm về vùng miền riêng của mình, nên năm nay muốn một sản phẩm lớn hơn, mang tính toàn quốc, chứ không chỉ là một vùng nhất định. Hy vọng sau ca khúc này, hai chị em sẽ còn xuất hiện cùng nhau nhiều hơn nữa".

Chia sẻ về lý do lựa chọn hai nghệ sĩ này, nhà sản xuất Trần Thành Trung tâm sự: "Ngay lần đầu tiên nghe demo của ca khúc, hai cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là Cẩm Ly và Hòa Minzy. Họ là hai biểu tượng đại diện cho sự tiếp nối của âm nhạc dân gian Việt Nam. Chị Tư Cẩm Ly là tượng đài của dòng nhạc dân gian Nam Bộ, sở hữu chất giọng đằm thắm, ngọt ngào đã trở thành tài sản văn hóa trong lòng khán giả. Trong khi đó, Hòa Minzy lại định hình rất rõ nét gu âm nhạc dân gian Bắc Bộ. Sự kết hợp giữa hai thế hệ, một người là tượng đài, một người là "ngôi sao" đương thời đã tạo nên sự thú vị”.

Bên cạnh hai nhân vật chính trong MV là Cẩm Ly và Hoà Minzy, khán giả còn bất ngờ với sự góp mặt của khách mời đặc biệt là bé Winnie nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Cô bé 6 tuổi đã trải qua 3 tiếng đồng hồ làm việc cực kỳ chuyên nghiệp và dễ thương cùng ê kíp.

