IU tiết lộ chế độ ăn uống thanh đạm 'như chim'

Thu Hiền
SVO - Ca sĩ kiêm diễn viên IU một lần nữa thể hiện sự khiêm tốn nổi tiếng của mình, khiến mọi người bật cười với những lời nhận xét thẳng thắn.

Trong một tập mới của series, You In Radio trên kênh YouTube, IU đã xuất hiện cùng với Byeon Woo Seok. Trong đoạn trò chuyện thân mật, Byeon Woo Seok chia sẻ rằng, anh đã ăn bánh mì kẹp gà trong xe và cơm chiên kim chi ở tiệm làm tóc, khiến IU hỏi liệu đó có phải là trong cùng một bữa ăn hay không?

Người dẫn chương trình Yoo In Na sau đó hướng sự chú ý vào IU, đùa giỡn gọi cô là "người ăn ít" và hỏi về bữa ăn của cô. IU trả lời rằng, cô chỉ ăn một quả táo và một quả việt quất, khiến mọi người trên trường quay ngạc nhiên. Khi được hỏi liệu như vậy đã đủ chưa, IU nói đùa rằng bụng cô có thể sẽ kêu trong lúc ghi hình, nhưng cô tự tin rằng, kỹ sư âm thanh sẽ chỉnh sửa chúng lại. Lời bình luận dí dỏm của cô đã khiến cả đoàn làm phim bật cười.

Cô ấy nói thêm rằng, những tình huống tương tự đã từng xảy ra trước đây, nhưng âm thanh đó không bao giờ lọt vào bản phát sóng cuối cùng, và yêu cầu mọi người có mặt hãy giả vờ như không để ý nếu điều đó xảy ra lần nữa. Sự chân thành và hài hước nhẹ nhàng của IU một lần nữa chinh phục người xem, làm nổi bật tính cách giản dị của cô.

Cùng ngày, IU cũng đăng tải những bức ảnh hậu trường buổi chụp hình cùng Lee Yeon lên mạng xã hội. Hai người đang cùng nhau tham gia bộ phim truyền hình chiếu vào thứ Sáu và thứ Bảy của đài MBC, 'Perfect Crown'. IU vào vai Sung Hee-joo, con gái thứ hai của một gia đình tài phiệt, trong khi Lee Yeon vào vai Do Hye-jung, thư ký trưởng của cô. Vì duy trì tình bạn thân thiết ngoài đời thực, mối quan hệ chân thành của họ đã được khen ngợi vì làm tăng thêm sự kịch tính cho bộ phim. Những bức ảnh được công bố cũng làm nổi bật sự ăn ý tuyệt vời giữa hai người. Đặc biệt, tư thế độc đáo của IU vòng tay ôm chân Lee Yeon đã thu hút mọi ánh nhìn.

Thu Hiền
