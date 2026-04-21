Từ vị trí thứ chín lên vị trí thứ nhất, Cúc Tịnh Y đã chiến thắng với 34 bộ trang phục lộng lẫy?

Thị trường phim truyền hình cổ trang năm 2026 thực sự 'điên rồ'. Đầu tiên, Trục Ngọc thu hút 3 tỷ lượt xem với cốt truyện kỳ ​​quặc về một đồ tể cõng nam chính đi khắp các con phố. Sau đó, Nguyệt Lân Ỷ Kỷ bất ngờ nổi lên và vượt mặt. Ai có thể ngờ rằng bộ phim giả tưởng này, ban đầu được dự đoán sẽ thất bại vì tranh cãi về thuế, lại có thể vươn lên từ vị trí thứ chín lên dẫn đầu bảng xếp hạng độ nổi tiếng? Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là 34 bộ trang phục cầu kỳ của Cúc Tịnh Y trong phim đã trở thành bí quyết giúp cô nổi tiếng, mỗi bộ đều trông như bước ra từ một bức tranh tường Đôn Hoàng. Khán giả thốt lên: "Đây không phải là xem phim, mà là xem trình diễn thời trang!".

Sự nổi lên của Nguyệt Lân Ỷ Kỷ còn ly kỳ hơn cả cốt truyện. Khi phim đột ngột được công bố phát hành vào ngày 1/4, không ai coi trọng nó vì dù sao thì Trục Ngọc đang càn quét mạng xã hội với câu thoại đầy uy quyền của Điền Hi Vi: "Ta sẽ giết lợn để nuôi ngươi." Tuy nhiên, chỉ trong vòng 52 giờ sau khi công chiếu, bộ phim này đã 'gây sốt' với phong cách thẩm mỹ cực kỳ ấn tượng mang hơi hướng của đạo diễn Quách Kính Minh: nhân vật Cửu Vĩ Hồ trong bộ váy lấp lánh đính vảy, đã khiến độ phổ biến trên Youku vượt quá 10.000 lượt xem, lập kỷ lục tập phim có doanh thu nhanh nhất năm trên nền tảng này. Ấn tượng hơn nữa là sự thành công của nó trên Douyin (TikTok), nơi hashtag #JuJingyi34Outfits# thu hút hơn 5,5 tỷ lượt xem. Ngay cả tạo hình nữ tu tóc bạc của Trần Đô Linh cũng được cư dân mạng sử dụng làm mẫu ghép mặt bằng AI, biến một bộ phim giả tưởng thành xu hướng thời trang hàng đầu.

Tuy nhiên, sự trở lại của bộ phim này không chỉ nhờ vào những bộ trang phục lộng lẫy. Vào ngày thứ hai phát sóng, phim đã 'gây sốt' trên mạng xã hội vì "thời lượng lên sóng không đồng đều", Tăng Thuấn Hy và Trần Đô Linh, hai diễn viên chính, chỉ có tổng cộng chưa đến 10 phút xuất hiện trên màn ảnh mỗi tập. Cư dân mạng vô cùng phẫn nộ, cáo buộc ê kíp sản xuất gian lận, nhưng trớ trêu thay, điều này lại đẩy chủ đề này lên một tầm cao mới về độ nổi tiếng. Thậm chí, còn khéo léo hơn là cái kết bi thảm của tập cuối, khiến người xem đau lòng và cầu mong một cuộc hội ngộ. Mối quan hệ yêu ghét này đã trực tiếp giúp tăng lượng người xem lên 70%. Ngược lại, Trục Ngọc, bộ phim luôn giữ vị trí đầu bảng, sau đó lại bị chế giễu vì bộ giáp của nam chính giống như đồng phục giao hàng, khiến độ nổi tiếng của nó bị vượt mặt. Có vẻ như Cúc Tịnh Y thực sự đã thắng lớn lần này, dù sao thì, cô ấy là người độc nhất vô nhị trong ngành giải trí Trung Quốc khi đột phá vào đỉnh cao của phim cổ trang chỉ dựa vào trang phục.

​