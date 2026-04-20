Big Bang công bố chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới nhân kỷ niệm 20 năm thành lập

SVO - Cuối cùng, Big Bang cũng đã hoàn thành việc thực hiện album mới để kỷ niệm 20 năm thành lập và sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vào tháng 8/2026.

G-Dragon đã chính thức công bố lịch trình chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới kỷ niệm 20 năm của Big Bang trong buổi biểu diễn tại Lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật Coachella Valley ở Indio, California, vào ngày 20/4 (giờ địa phương): "Năm nay đánh dấu kỷ niệm 20 năm của Big Bang. Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới sẽ bắt đầu vào tháng Tám này và chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Vì vậy, đừng bỏ lỡ và hãy theo dõi nhé!".

Thông báo này đánh dấu sự xác nhận chính thức đầu tiên về cả kế hoạch album và tour diễn. Lần cuối cùng nhóm tổ chức tour diễn hòa nhạc tại các nhà thi đấu trong nhà ở Nhật Bản là Last Dance Tour, vào năm 2017, trong khi tour diễn châu Á gần nhất là tour kỷ niệm 10 năm, BigBang10 The concert: 0.to.10, vào năm 2016 và 2017.

Trong phần trình diễn thứ hai tại Coachella, sau phần đầu tiên một tuần trước đó, nhóm đã trình diễn các bản hit gồm: "Bang Bang Bang" (2016), "Fantastic Baby" (2012), "Sober" (2015), "Stupid Liar" (2013) và "Loser" (2015) cùng với các bản hit kinh điển "Haru Haru" (2008) và "Lies" (2008). Các màn trình diễn solo gồm: "Ringa Linga" (2014) của Taeyang, "Power" (2024) của G-Dragon và "Look at Me, Gwisun" (2014) của Daesung, trước khi kết thúc phần trình diễn với ca khúc phát hành nhóm cuối cùng, "Still Life" (2022).