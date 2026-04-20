Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Charlize Theron chia sẻ lý do không còn bị ám ảnh bởi quá khứ gia đình

Ly Ly

SVO - Charlize Theron tiết lộ: 'Tôi nghĩ, những điều như thế này nên được chia sẻ, bởi vì nó giúp những người khác không cảm thấy cô đơn'.

Charlize Theron chia sẻ một cách thẳng thắn về đêm mẹ cô bắn cha mình khi ông đang say và mất kiểm soát, trong một cuộc phỏng vấn mới với The New York Times Magazine, đồng thời tiết lộ rằng, việc đối diện cũng như kể lại câu chuyện đã giúp cô không còn bị “ám ảnh” bởi biến cố này nữa.

Nhìn lại tuổi thơ đầy biến động tại South Africa và chuỗi sự kiện dẫn đến cái chết của cha cô vào năm 1991, nữ diễn viên đoạt giải Academy Awards cho rằng, mình đã sẵn sàng nhắc lại chấn thương tâm lý này, với mong muốn giúp những người từng trải qua bạo lực gia đình.

screenshot-2026-04-20-210831.png
Charlize Theron: “Tôi nghĩ, những điều như thế này nên được chia sẻ, bởi vì nó giúp những người khác không cảm thấy cô đơn. Tôi chưa từng biết đến một câu chuyện nào như vậy. Khi chuyện này xảy ra với gia đình mình, tôi đã nghĩ rằng, chúng tôi là những người duy nhất. Giờ đây, tôi không còn bị ám ảnh bởi những điều đó nữa”.

Theron cho biết, cô mới 15 tuổi khi chứng kiến mẹ mình, Gerda Jacoba Aletta Maritz, nổ súng tự vệ trước cha cô, nhưng từ lâu trước đó, ông đã là một người khiến cô luôn cảm thấy sợ hãi: "Ông ấy rất đáng sợ. Ông không đánh tôi, không ném tôi vào tường, nhưng ông làm những việc như lái xe trong tình trạng say xỉn. Có rất nhiều lời lẽ lăng mạ, đe dọa, và dần dần nó trở thành điều hiển nhiên mỗi ngày”.

Vào đêm xảy ra vụ việc, Theron và mẹ đi xem phim. Khi trở về, họ phát hiện cha cô đã khóa cửa và sang nhà anh trai mình ở vài con phố gần đó để uống rượu. Khi họ đến lấy chìa khóa, cha cô và chú của cô đã trong tình trạng say xỉn.

Charlize Theron kể tiếp: “… Tôi rất buồn đi vệ sinh nên chạy thẳng vào nhà, và ông ấy coi đó là sự vô lễ vì tôi không dừng lại chào mọi người. Ở Nam Phi, việc tôn trọng người lớn tuổi là rất quan trọng. Và lúc đó, ông ấy đã mất kiểm soát hoàn toàn: Sao mày không dừng lại? Mày nghĩ mày là ai?". Dù chỉ là một chuyện nhỏ, cô nhận ra có điều gì đó không ổn. Khi trở về nhà, cô đã khuyên mẹ nên chấm dứt cuộc hôn nhân này: "Tôi ngồi xuống và nói với mẹ: Con nghĩ, mẹ nói đúng. Mẹ nên ly thân với ông ấy. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nói ra những lời đó”.

Sau đó, cô vào phòng và tắt đèn, ở yên trong đó cho đến khi cha cô trở về trong cơn giận dữ: "Tôi có thể nhận ra mức độ tức giận, thất vọng hay bất hạnh của ông qua cách ông lái xe về nhà. Đêm hôm đó, cách ông lái xe vào sân… tôi không thể diễn tả được. Tôi chỉ biết rằng, điều tồi tệ sắp xảy ra”.

Hai mẹ con ẩn nấp trong nhà phía sau nhiều lớp cửa thép, nhưng cha cô vẫn nổ súng để xông vào và thể hiện rõ ý định giết họ. Lúc đó, mẹ cô lấy súng của mình, vào phòng cùng con gái, và họ dùng cơ thể chặn cửa. Khi cha cô nổ súng, thật may mắn là cả hai không bị trúng đạn. Sau đó, bà mở cửa, bắn một phát đạn dội trúng người anh rể, rồi bắn chồng mình khi ông đang mở két để lấy thêm vũ khí.

Charlize Theron cho biết, việc nhìn lại toàn bộ sự việc mang lại cho cô một sự sáng tỏ nhất định: "Bởi vì mọi người thường chỉ tách riêng một chi tiết và nói về nó. Nhưng điều quan trọng là phải hiểu rằng, những chuyện như thế tích tụ theo thời gian, từng chút một, và phải mất nhiều năm để mọi thứ trở nên tồi tệ đến mức nào như trong gia đình tôi”.

HUFFPOST
