Cầm - giọng ca gen Z kể câu chuyện 'bắt đền tuổi thơ' đầy cảm xúc

Thuận Tùng
SVO - Trong tập phát sóng mới nhất của 'Vườn tween âm nhạc', khán giả được trải nghiệm cảm xúc đầy mộc mạc với chủ đề 'Bắt đền tuổi thơ' cùng ca sĩ Cầm.

Đồng hành cùng host Ali Thục Phương, Cầm khẳng định dấu ấn riêng bằng sự tinh tế trong cảm xúc và màu sắc âm nhạc trẻ trung. Sự xuất hiện của Cầm không chỉ mang đến làn gió mới cho chương trình, mà còn tạo nên điểm nhấn đặc biệt, khi cô chia sẻ những ký ức tuổi thơ rất đỗi gần gũi, chân thành.

1000045119.jpg

Không ồn ào hay phô trương, Cầm mang đến cảm xúc chân thành bằng cách kể những kỷ niệm nhỏ bé đến những suy nghĩ về việc trưởng thành. Ở đó, người xem dễ dàng bắt gặp chính mình: Từng muốn níu giữ những ngày vô tư, từng mong thời gian chậm lại một chút trước khi bước vào thế giới người lớn. Chính sự đồng điệu ấy giúp Cầm trở thành một người kể chuyện đúng nghĩa, kết nối tự nhiên với cả khán giả nhỏ tuổi lẫn những người đã đi qua tuổi thơ.

1000045127.jpg

Bên cạnh phần trò chuyện, giọng hát của Cầm thật sự tỏa sáng qua ca khúc Bắt đền. Đặc biệt, màn song ca giữa Cầm và Ali Thục Phương trở thành một điểm nhấn giàu cảm xúc của chương trình. Hai giọng hát mang màu sắc riêng nhưng lại hòa quyện đầy tự nhiên, tạo nên sự đồng điệu trong cách xử lý và cảm nhận âm nhạc.

1000045137.jpg

Không cần phô diễn kỹ thuật, cả hai nghệ sĩ chọn cách thể hiện nhẹ nhàng, như một cuộc trò chuyện bằng giai điệu. Sự ăn ý ấy không chỉ làm nổi bật ca khúc, mà còn khắc họa rõ nét hình ảnh những giọng ca gen Z tiêu biểu và giàu khả năng kết nối với người nghe.

1000045128.jpg

Tập phát sóng này cũng ghi điểm với những tình huống tương tác thú vị giữa hai thế hệ gen Z và gen Alpha. Những khác biệt đôi khi trở nên đáng yêu, trong khi những điểm chung lại khiến người xem bật cười vì quá đúng.

1000045136.jpg

Vườn tween âm nhạc là một phần của chuỗi chương trình Những bông hoa nhỏ – Vườn tween, phiên bản mới được Đài Truyền hình Việt Nam ra mắt từ tháng 11/2025. Phiên bản mới mang đến cách tiếp cận hiện đại hơn, gần gũi hơn với thế hệ trẻ, nhưng vẫn giữ trọn giá trị cốt lõi: Nuôi dưỡng cảm xúc, nhân cách và những điều tử tế.

#Giọng ca gen Z #Chương trình Vườn tween âm nhạc #Ký ức tuổi thơ #Hợp tác song ca #Kết nối thế hệ trẻ #Âm nhạc cảm xúc nhẹ nhàng #Chia sẻ câu chuyện trưởng thành #Tương tác gen Z và gen Alpha #Chương trình truyền hình hiện đại #Nuôi dưỡng cảm xúc và nhân cách

