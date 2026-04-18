Danh hài Vân Sơn vì một câu nói của đạo diễn Charlie Nguyễn mà thấu hiểu quan điểm làm nghề kiên định

SVO - Sau 20 năm trở lại điện ảnh, danh hài Vân Sơn đã có những bộc bạch về nghề với Sinh Viên Việt Nam.

Trong Đại tiệc trăng máu 8, Vân Sơn vào vai Tâm OK, là người đàn ông yêu thương gia đình và làm việc tận tâm. Đây là một dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của Vân Sơn, đưa ông trở lại điện ảnh sau khoảng 20 năm.

Nghệ sĩ cho biết, mấy năm trước, ông tình cờ xem phim One cut of the dead trên một chuyến bay và rất ngạc nhiên khi có một bộ phim thông minh đến vậy. Cho nên, khi được mời đóng chính bản Việt, ông rất hào hứng.

Điều ông thích ở dự án này là câu chuyện kể về những người nuôi dưỡng đam mê. Ông lý giải: “Lúc nhỏ, ai cũng nghĩ lớn lên sẽ làm này làm kia, nhưng vì nhiều yếu tố, không phải ai cũng thực hiện được. Phim nhắc chúng ta hãy cố gắng gìn giữ đam mê”.

Thêm một lý do nữa, Vân Sơn nhận vai vì nhà sản xuất Charlie Nguyễn, cũng là người nuôi đam mê điện ảnh bằng tinh thần kiên định. Danh hài này từng chứng kiến niềm đam mê điện ảnh của Charlie Nguyễn từ khi còn trẻ, cũng như quyết tâm theo đuổi việc làm ra những tác phẩm chất lượng, chứ không chạy theo thành công nhất thời. Khi Charlie Nguyễn nói ra điều này, Vân Sơn như bừng tỉnh và thấu hiểu quan điểm làm nghề nghiêm túc của em họ.

Trở về Việt Nam đóng phim, Vân Sơn cảm nhận được nhiều sự thay đổi. Trong đó, anh rất nể nhiều bạn diễn viên khi trong một năm có thể đóng nhiều phim, hoá thân thành nhiều dạng vai. Nam danh hài chia sẻ, bản thân cũng nhận được nhiều lời mời nhưng chưa tìm ra vai diễn phù hợp để trở lại.

Đến dự án này, Vân Sơn thấy được sự thử thách và thú vị nên muốn tham gia. Đặc biệt là cảnh "one shot" đầu phim làm nam danh hài thấy ấn tượng. Giống bản gốc của Nhật Bản, Đại tiệc trăng máu 8 mở màn bằng cảnh phim một cú máy. Nhưng so với bản gốc, cảnh này dài hơn, thời lượng 35 phút. Phục vụ cảnh phim đặc biệt, dàn diễn viên có hai ngày diễn thử tại studio, sau đó tiếp tục tập tại bối cảnh để làm quen đường dây di chuyển.

Nhà sản xuất xếp lịch 6 ngày quay cho cảnh này, mỗi ngày hai lượt. Tuy nhiên, sau một lượt quay, cả diễn viên, đội quay và các thành viên khác của đoàn phim đều đuối sức. Ngày quay đầu tiên, mới vài phút, Liên Bỉnh Phát đã quên thoại. Hai ngày tiếp theo, đoàn gặp một số trục trặc về hóa trang, thiết bị. Ngày thứ tư, mọi thứ trôi chảy, nhưng thời lượng cảnh quay lên đến 39 phút. Mãi tới ngày thứ 5, cảnh phim mới diễn ra suôn sẻ.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho biết, đây là cảnh quay quan trọng của phim, liên kết với các tình tiết ở đoạn sau. Anh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn khẳng định, sau 35 phút đầu phim, phần sau sẽ “tưởng thưởng” khán giả xứng đáng và mang lại tiếng cười bùng nổ.