Fan của 'Signal 2' được phen 'thất vọng toàn tập'

Bộ phim truyền hình kỷ niệm được mong chờ nhất của đài tvN, Signal 2 đã chính thức bị loại khỏi lịch phát sóng mùa Hè sau những tranh cãi xung quanh nam diễn viên chính Cho Jin Woong. Đài truyền hình dự kiến ​​sẽ lấp đầy khung giờ trống bằng loạt phim ăn khách toàn cầu Pachinko của Apple TV+.

Signal 2 ban đầu được lên kế hoạch là dự án trọng điểm kỷ niệm 20 năm thành lập đài tvN, sẽ không còn được phát sóng vào ngày 6/6 hoặc trong mùa Hè nữa. Mặc dù gặp trở ngại, bộ phim vẫn chưa bị hủy bỏ hoàn toàn. Nguồn tin nội bộ cho biết tvN đang dành thêm thời gian để xem xét kỹ lưỡng chiến lược phát sóng. Các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra, với khả năng phát sóng vào nửa cuối năm nay hoặc cuối năm 2026 vẫn còn bỏ ngỏ. Là một dự án được thiết kế để kỷ niệm 20 năm thành lập đài truyền hình, tvN có động lực nội bộ mạnh mẽ để đảm bảo phim được phát sóng trong năm nay.

Một đại diện của tvN đã trả lời một cách thận trọng, cho biết: “Đúng là Pachinko đã được xác nhận sẽ phát sóng trên tvN. Tuy nhiên, ngày và khung giờ phát sóng chính xác vẫn chưa được chốt”.

Trước đó, vào tháng 12/2025, đài truyền hình đã lên tiếng về tình hình này, nhấn mạnh cam kết của mình đối với bộ phim: “‘Signal 2 đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng như một dự án dành cho những khán giả đã chờ đợi 10 năm. Chúng tôi vô cùng thấu hiểu sự thất vọng và lo lắng của khán giả trước tình hình hiện tại. Mặc dù có thể mất thêm thời gian, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tìm ra giải pháp tốt nhất có thể, vừa bảo toàn giá trị của tác phẩm gốc vừa tôn trọng người xem”.

Signal 2 là phần tiếp theo được mong chờ từ lâu của bộ phim truyền hình ăn khách năm 2016, bộ phim đã nhận được cả sự đánh giá cao từ giới phê bình và sự nổi tiếng rộng rãi. Phần phim mới này đã tái hợp các diễn viên chính của bộ phim gốc Kim Hye Soo, Lee Jae Hoon và Cho Jin Woong, thu hút sự chú ý đáng kể ngay từ giai đoạn lên kế hoạch ban đầu. Nhà biên kịch nổi tiếng Kim Eun Hee đã trở lại viết kịch bản, và việc quay phim đã hoàn tất.

Tuy nhiên, tương lai của dự án trở nên không chắc chắn sau những tiết lộ về quá khứ của Cho Jin Woong. Các báo cáo cho rằng, nam diễn viên đã phạm một tội nghiêm trọng khi còn nhỏ, dẫn đến việc bị giam giữ tại trại cải tạo dành cho vị thành niên. Các cáo buộc khác bao gồm một vụ hành hung trong quá khứ dẫn đến việc bị phạt tiền, tiền sử lái xe say rượu, và suy đoán rằng anh ta đã lấy nghệ danh của cha mình để che giấu quá khứ.

Đáp lại, công ty quản lý của nam diễn viên đã thừa nhận một phần các cáo buộc, tuyên bố: “Sau khi xác nhận với nam diễn viên, đúng là anh ấy đã có hành vi sai trái khi còn trẻ. Tuy nhiên, những sự việc này đã xảy ra hơn 30 năm trước, khiến việc xác minh chi tiết chính xác trở nên khó khăn, và tất cả các vấn đề pháp lý đã được giải quyết”. Công ty kiên quyết phủ nhận mọi liên quan đến các cáo buộc tấn công tình dục.

Sau vụ bê bối, Cho Jin Woong đã đưa ra lời xin lỗi công khai thông qua công ty quản lý của mình, tuyên bố giải nghệ: “Tôi thành thật xin lỗi vì đã làm thất vọng tất cả những người đã tin tưởng và ủng hộ tôi do những hành vi sai trái trong quá khứ. Tôi sẽ khiêm tốn chấp nhận mọi lời chỉ trích và kể từ hôm nay, tôi sẽ ngừng mọi hoạt động và chấm dứt sự nghiệp diễn xuất của mình. Tôi tin rằng, đây là trách nhiệm mà tôi phải gánh chịu cho những hành động trong quá khứ”.

