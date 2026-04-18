Ảnh hậu trường của 'Đại hoàng tử Ian' Byeon Woo Seok khiến netizen 'truỵ tim'

SVO - Những bức ảnh chụp Byeon Woo Seok trên phim trường bộ phim truyền hình MBC phát sóng thứ Sáu - thứ Bảy, 'Perfect Crown' đang 'nổi rần rần' cõi mạng.
Byun Woo Seok đang tạo "phản ứng hóa học' mạnh mẽ với IU trong Perfect Crown. Ở cuối tập phim phát sóng ngày 17/4, Đại hoàng tử Ian đã thu hút người xem với sự phát triển nhanh chóng về sự thân mật giữa cả hai bằng cách chia sẻ "nụ hôn dựa tường" với Sung Hee Joo.
Song song với sức hút của bộ phim, hình ảnh hậu trường quyến rũ của chàng Đại hoàng tử Ian cao 1m90 cũng khiến cộng đồng mạng 'chao đảo'.