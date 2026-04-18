Ảnh hậu trường của 'Đại hoàng tử Ian' Byeon Woo Seok khiến netizen 'truỵ tim'

Tuệ Nghi
SVO - Những bức ảnh chụp Byeon Woo Seok trên phim trường bộ phim truyền hình MBC phát sóng thứ Sáu - thứ Bảy, 'Perfect Crown' đang 'nổi rần rần' cõi mạng.

Byun Woo Seok đang tạo "phản ứng hóa học' mạnh mẽ với IU trong Perfect Crown. Ở cuối tập phim phát sóng ngày 17/4, Đại hoàng tử Ian đã thu hút người xem với sự phát triển nhanh chóng về sự thân mật giữa cả hai bằng cách chia sẻ "nụ hôn dựa tường" với Sung Hee Joo.

Song song với sức hút của bộ phim, hình ảnh hậu trường quyến rũ của chàng Đại hoàng tử Ian cao 1m90 cũng khiến cộng đồng mạng 'chao đảo'.

Trong khi đó, "Behind The Shine", phần 4 của nhạc phim sẽ được phát hành ngày hôm nay (18/4). "Behind The Shine" là một ca khúc nhạc pop mang đến một không khí mộng mơ với giai điệu guitar điện nhẹ nhàng. Giọng hát mềm mại và giàu cảm xúc của các thành viên nhóm RIIZE hòa quyện trên nền nhạc trầm lắng, làm tăng thêm sự hoàn chỉnh cho bài hát. Ca từ, với những lời lẽ chân thành không lời, gợi lên câu chuyện của các nhân vật chính trong phim và được kỳ vọng sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. "Behind The Shine" đánh dấu lần đầu tiên RIIZE tham gia OST phim truyền hình Hàn Quốc kể từ khi ra mắt. RIIZE là một nhóm nhạc nam K-pop tiêu biểu đã nhanh chóng mở rộng lượng fan toàn cầu thông qua những màn trình diễn mạnh mẽ và phong cách âm nhạc độc đáo. Kể từ khi ra mắt, họ đã chứng minh vị thế của mình là một trong những nghệ sĩ "hàng đầu toàn cầu" bằng cách liên tục đạt được những thành tựu đáng kể, như trở thành nhóm nhạc nam K-pop biểu diễn tại Tokyo Dome ở Nhật Bản nhanh nhất, thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thu hút 420.000 khán giả trên 21 khu vực trên toàn thế giới, và trở thành nhóm nhạc nam K-pop đầu tiên biểu diễn tại Lollapalooza Nam Mỹ.

Xem thêm

Cùng chuyên mục