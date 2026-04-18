BTS và BigBang thống trị tháng Tư nhưng Park Ji Hoon vẫn là nhất

SVO - Park Ji Hoon vượt mặt 7 thành viên nhóm BTS và G-Dragon của BigBang để đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu dành cho từng thành viên nhóm nhạc nam.

Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích các chỉ số về sự tham gia của người tiêu dùng, độ phủ sóng truyền thông, giao tiếp và nhận thức cộng đồng của 755 thành viên nhóm nhạc nam, sử dụng dữ liệu lớn được thu thập từ ngày 18/3 đến ngày 18/4.

Park Ji Hoon của Wanna One tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 14.004.945, tăng 7,77% so với tháng trước. Các cụm từ được xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của Park Ji Hoon bao gồm “The King’s Warden”, “RE:FLECT” và “Bodyelse”, trong khi các từ khóa liên quan được xếp hạng cao nhất gồm: “return”, “release” và “hold”. Phân tích phản ứng tích cực - tiêu cực của nam ca sĩ kiêm diễn viên này cũng cho thấy tỷ lệ phản ứng tích cực là 93,51%.

Bảy thành viên của nhóm BTS là Jimin, Jungkook, Jin, RM, V, Suga, J-Hope, lần lượt giữ ở vị trí thứ hai đến thứ tám. BTS "càn quét" Tokyo Dome, xuất hiện trên trang nhất của 5 tờ báo hàng đầu Nhật Bản là Nikkan Sports, Sports Nippon, Sports Hochi, Sankei Sports và Daily Sports trong 2 ngày 17 - 18/4.

G-Dragon hiện diện ở vị trí thứ 9 và cuối cùng một thành viên khác của Wanna One là Kim Jae Hwan hoàn thành Top 10.