TWS: 'Sát thủ' mới chuyên 'càn quét các ca khúc bất hủ'

Tuệ Nghi
SVO - TWS trở thành nhóm nhạc thần tượng đầu tiên 'All-Kill' (thường liên quan đến chiến thắng trong các tập đặc biệt) trong lần ra mắt 'Immortal Songs'.

TWS đã khẳng định vững chắc danh tiếng của mình như những bậc thầy trình diễn sau chiến thắng lịch sử trên chương trình Immortal Songs (Những ca khúc bất hủ) của đài KBS 2TV. Trong chương trình phát sóng ngày 18/4/2026 phần thứ hai của chương trình đặc biệt Yoon Il Sang, nhóm đã đạt được chiến thắng "all-kill" đầu tiên trong lịch sử đối với một nhóm nhạc thần tượng ngay trong lần xuất hiện đầu tiên.

TWS đã mang đến một bản phối lại đầy sức sống cho ca khúc kinh điển Affection năm 1996 của Young Turks Club. Màn trình diễn của nhóm mở đầu bằng một đoạn nhạc giới thiệu nghệ thuật tạo nên bầu không khí huyền bí, dẫn đến một sân khấu tràn đầy năng lượng với giọng hát ngọt ngào, phần rap sắc sảo và một đoạn vũ đạo mạnh mẽ. Khoảnh khắc nổi bật là màn trình diễn hoàn hảo điệu nhảy "scissor-kick" - một động tác đặc trưng từ bản gốc, trong đó các thành viên bắt chéo chân giữa tư thế trồng cây chuối - được thực hiện với sự đồng bộ sắc bén và độ chính xác tuyệt vời.

Nhạc sĩ gốc Yoon Il Sang tỏ ra vô cùng ấn tượng: "Tôi đã trở thành fan của họ mà không hề hay biết. Đây chắc chắn là màn trình diễn vũ đạo hay nhất trong tất cả các bản làm lại bài hát của tôi". Takenaka Yudai, giọng ca chính của ban nhạc nổi tiếng Nhật Bản Novelbright, cũng chia sẻ sự ngưỡng mộ của mình: "Đó là một sân khấu mà năng lượng trẻ trung của họ thực sự nổi bật. Tôi cảm thấy bị thu hút mạnh mẽ bởi họ ngay cả khi chỉ xem qua màn hình". Được tiếp thêm sức mạnh từ sự ủng hộ rộng rãi này, TWS đã giành được 427 điểm, đánh bại dàn thí sinh kỳ cựu bao gồm Mighty Mouth x Min Young, Daybreak, Onestar và Takenaka Yudai. Tập phim đạt tỷ lệ người xem 3,8% theo Nielsen Korea, đánh dấu tuần thứ 149 liên tiếp là chương trình được đánh giá cao nhất trong khung giờ phát sóng của mình.

Đà phát triển tiếp tục được duy trì khi TWS chuẩn bị cho màn trở lại được mong chờ vào ngày 27/4 với mini album thứ 5, NO TRAGEDY. Điều này tiếp nối thành công của mini album thứ 4, Play hard, và ca khúc chủ đề OVERDRIVE, đã tạo nên cơn sốt "whine boom" trên toàn quốc vào tháng Mười năm ngoái. Album mới hứa hẹn sẽ khám phá các chủ đề về tình yêu chủ động và sự kiên cường trước số phận. Hơn nữa, nhóm sẽ tham gia sân khấu quốc tế tại SUMMER SONIC 2026, lễ hội âm nhạc hàng đầu Nhật Bản, được tổ chức từ ngày 14 đến 16/8 tại Tokyo và Osaka. Kỷ niệm 25 năm thành lập, lễ hội quy tụ dàn nghệ sĩ danh tiếng bao gồm The Strokes, L’Arc-en-ciel và Jamiroquai, khẳng định vị thế đang lên của TWS như một nhân tố quan trọng trong làng nhạc toàn cầu.

Tuệ Nghi
