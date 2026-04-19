Cao Trung Hiếu 'bắt tay' DTAP kể chuyện 'Tuổi đôi mươi' tại 'Sao nhập ngũ Concert 2026'

SVO - Sự kết hợp giữa tư duy duy mỹ của 2 cái tên đình đám hứa hẹn mang đến cho khán giả một đêm nhạc đặc biệt nhất khi trải nghiệm trực tiếp.

Sau khi công bố line-up với loại nghệ sĩ hạng A được săn đón như Hà Anh Tuấn, Phan Mạnh Quỳnh, Hòa Minzy, Đông Nghi, Bùi Công Nam, Nguyễn Hùng…, Sao nhập ngũ Concert 2026 - Tuổi đôi mươi tiếp tục 'gây sốt' khi công bố đội ngũ sáng tạo, những người “giữ hồn” của sự kiện. Đó là sự kết hợp giữa những tư duy nghệ thuật hàng đầu Việt Nam hiện nay: Đạo diễn Cao Trung Hiếu và Giám đốc Âm nhạc DTAP.

2 cái tên đình đám được công bố "giữ linh hồn' cho cả concert.

Được mệnh danh là “Người vẽ giấc mơ” hay “Phù thủy sân khấu”, đạo diễn Cao Trung Hiếu là cái tên đứng sau những sân khấu âm nhạc mang tầm quốc tế. Khán giả chắc hẳn chưa quên hành trình đưa âm nhạc Việt vươn tầm thế giới qua Tour diễn “Sketch A Rose” của Hà Anh Tuấn tại Nhà hát Sydney Opera House (Úc) hay sân khấu đẳng cấp của Maroon 5, Super Junior và John Legend tại Việt Nam.

Tại Sao nhập ngũ Concert 2026, Cao Trung Hiếu được giới thiệu là người “vẽ tiếp giấc mơ tuổi đôi mươi", "là người kết nối quá khứ và hiện tại bằng âm nhạc, hình ảnh và cảm xúc”.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của DTAP, nhóm sản xuất âm nhạc đứng sau hàng loạt dự án mang tính biểu tượng như Made in Vietnam hay hành trình Tự hào Việt Nam, cũng khiến khán giả mong chờ. Tại concert Sao nhập ngũ lần này, DTAP thực hiện một nhiệm vụ đầy thách thức: "Làm mới nhạc đỏ". Những ca khúc đi cùng năm tháng sẽ được khoác lên lớp áo mới của pop, EDM và rock mạnh mẽ. Với tư duy âm nhạc của những người trẻ, DTAP được khán giả kỳ vọng sẽ biến những giai điệu hào hùng trở thành “trend” của thế hệ mới, khiến tinh thần sẵn sàng khi Tổ quốc cần được cất lên bằng những thanh âm rực lửa.

Loạt nghệ sĩ đình đám xác nhận tham gia "Sao nhập ngũ concert 2026".

Việc ê kíp Sao nhập ngũ Concert 2026 “bắt tay” với dàn ê kíp đình đám này cho thấy kỳ vọng đưa Sao nhập ngũ Concert vươn tầm một lễ hội âm nhạc di sản. Khán giả không chỉ đến để xem nghệ sĩ biểu diễn, mà đến để trải nghiệm một hành trình cảm xúc: Từ tri ân quá khứ hào hùng đến tự hào với hiện tại tiếp nối.

#hòa minzy sao nhập ngũ #Sao nhập ngũ concert 2026 #nhóm nhà sản xuất âm nhạc DTAP #Tình cảm và ký ức tuổi trẻ qua âm nhạc

