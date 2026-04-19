Tùng Dương và Hương Tràm tri ân những chiến công bất tử bên dòng sông Gianh

Xuân Tiến
SVO - 'Bản hùng ca trên sông' được xây dựng như một trường đoạn ký ức bằng ngôn ngữ nghệ thuật, nơi lịch sử được kể lại bằng hình ảnh, âm nhạc, nhân chứng và cảm xúc. Từ dòng sông của hiện tại, chương trình đưa khán giả ngược về một tọa độ lửa, nơi từng oằn mình trong bom đạn, ghi dấu những mất mát, hy sinh, lòng quả cảm và khát vọng thống nhất non sông.

Với 3 chương: "Toạ độ lửa", "Đầu đội bom - chân bám phà" và "Nỗi nhớ non sông", Bản hùng ca trên sông được dàn dựng như một hành trình nghệ thuật nhiều lớp, kết hợp chặt chẽ giữa các yếu tố chính luận, thực cảnh, âm nhạc và nghi lễ tri ân, qua đó tạo nên không gian trang nghiêm, xúc động và giàu sức lay động.

Chương trình khắc họa vị trí lịch sử đặc biệt của phà Gianh – cảng Gianh trong hai cuộc kháng chiến, đặc biệt là trong giai đoạn chống chiến tranh phá hoại của không quân và hải quân Mỹ. Khán giả sẽ được tiếp cận câu chuyện về cảng Gianh, nơi thử nghiệm chuyến vượt biển chi viện cho miền Nam bằng tàu gỗ năm 1960. Dù con tàu nhỏ bé ấy chưa thể hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh, nhưng đã mang lại những kinh nghiệm quý giá cho sự hình thành của tuyến vận tải chiến lược huyền thoại - đường Hồ Chí Minh trên biển sau này.

Những lát cắt lịch sử bi hùng sẽ được tái hiện lại trong 'Bản hùng ca trên sông'.

Đặc biệt, chương trình dành một phần trang trọng để tôn vinh những nhân chứng cuối cùng của trận đánh năm xưa - những “tượng đài sống” còn lại của lịch sử, tạo nên cuộc gặp gỡ giữa hiện tại và quá khứ.

Điểm nhấn đặc biệt của toàn bộ chương trình là chiếc “phà dìm”. Việc tái hiện phà dìm trong không gian thực cảnh không chỉ tạo hiệu quả sân khấu, mà còn giúp khán giả cảm nhận cụ thể hơn về bản lĩnh và trí tuệ của lực lượng đảm bảo giao thông trên sông Gianh.

Trong chương trình, khán giả sẽ gặp lại nhiều tác phẩm giàu sức gợi như: Hy vọng, Lời người ra đi, Quảng Bình quê ta ơi, Vui mở đường, Miền xa thẳm, Trở về dòng sông tuổi thơ, Linh thiêng Việt NamĐường chúng ta đi. Các tiết mục được thể hiện bởi những nghệ sĩ, ca sĩ tham gia chương trình: NSND Thu Hiền, NSƯT Lan Anh, Tùng Dương, Hương Tràm, Đông Hùng, Nguyễn Hoàng Bão Ngọc, Hoàng Viết Danh.

Tùng Dương và Hương Tràm mang đến những tiết mục đặc biệt trong chương trình.
