Con trai 4 tuổi của BinJin 'gây sốt' mạng xã hội với những bức ảnh đáng yêu

Son Ye Jin đã thể hiện tình cảm của mình bằng cách chia sẻ những bức ảnh cùng chồng cô, Hyun Bin, do chính con trai 4 tuổi của mình chụp lên Instagram: "Con trai tôi, đang dần dần biết cách tạo dáng cho các bức ảnh".

Những bức ảnh cho thấy, Son Ye Jin trong trang phục thoải mái và đội mũ, cùng với chồng cô, Hyun Bin, ngồi bên cạnh. Mặc dù tiêu điểm hơi mờ và sàn nhà chiếm gần nửa màn hình, bố cục có phần vụng về, nhưng đã ghi lại khoảnh khắc trìu mến giữa cha mẹ qua con mắt của cậu con trai.

Về vấn đề này, Son Ye Jin chỉ đưa ra lời nhận xét về "nhiệt huyết trong ánh nhìn", miêu tả đó là "trái tim của một người mẹ xúc động sâu sắc, khiến người ta tự hỏi, liệu đây có phải là một tác phẩm nghệ thuật hay không?". Cô thậm chí còn chơi khăm bằng cách che mặt người chồng nổi tiếng của mình, Hyun Bin, bằng một hình dán hài hước.

Cặp đôi Son Ye Jin và Hyun Bin kết hôn vào tháng 3/2022, chào đón con trai vào tháng Mười Một cùng năm. Ngoài việc chia sẻ cuộc sống thường nhật của một người mẹ, Son Ye Jin đang chuẩn bị cho sự ra mắt dự án tiếp theo của mình, loạt phim Netflix, Scandal. Trong khi đó, Hyun Bin tiếp tục các hoạt động của mình thông qua loạt phim gốc của Disney+, Made in Korea mùa 2.