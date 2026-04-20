Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Mỹ nhân K-pop 'hạng 0' xuất hiện, sở hữu cả nhan sắc và cơ bắp, cạnh tranh với Jang Won Young lẫn Karina

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Cạnh tranh với Jang Won Young và Karina, một mỹ nhân K-pop 'hạng 0' xuất hiện, sở hữu cả nhan sắc và cơ bắp.

Năm 2026, một đối thủ đáng gờm đã nổi lên trong ngành công nghiệp K-pop, làm đảo lộn cục diện hình ảnh hiện tại xoay quanh "Jang-Ka-Seol" (Jang Won-young, Karina và Seol Yoon), thu hút sự chú ý đáng kể.

Nhân vật chính là Chodan, trưởng nhóm của nhóm nhạc nữ QWER, được thành lập thông qua dự án My Favorite Idol do nhà sáng tạo Kim Gye Ran lên kế hoạch.

Vẻ ngoài của Chodan đã nhanh chóng vươn lên "đẳng cấp 0" ( cấp bậc cao nhất, vượt xa các quy chuẩn thông thường), thu hút sự chú ý mạnh mẽ và tạo nên phản ứng sôi nổi trong cộng đồng người hâm mộ thần tượng hiện có.

Trái ngược với vẻ đẹp dễ thương, đáng yêu như búp bê, Chodan sở hữu một thân hình săn chắc được rèn luyện qua các bài tập cường độ cao như đấm bốc và cử tạ, thể hiện một sức hút độc đáo, được biết đến như là "khuôn mặt trẻ con với cơ bắp" (Bay-Geun-nyeo).

Vẻ đẹp khỏe khoắn của cô, không chỉ đạt được nhờ ngoại hình mà còn nhờ hơn ba năm kinh nghiệm tập luyện boxing thực tế và việc chăm sóc bản thân đều đặn, được đánh giá là hoàn toàn phù hợp với xu hướng theo đuổi vẻ đẹp khỏe mạnh hiện nay.

Đặc biệt, giá trị thực sự của Chodan càng tỏa sáng hơn nữa trong những màn trình diễn trống trên sân khấu. Là một nhạc sĩ tài năng, tốt nghiệp chuyên ngành trống tại Khoa Âm nhạc Ứng dụng đương đại của ĐH Nữ sinh Sungshin, sức ảnh hưởng mạnh mẽ từ vóc dáng mảnh khảnh của cô mang đến một sự bất ngờ mới mẻ cho người hâm mộ.

Vẻ đẹp hoàn hảo và khí chất dễ thương độc đáo của cô, vẫn được giữ nguyên ngay cả khi chơi trống một cách say sưa, đang ngày càng 'viral' nhờ truyền miệng và nhận được nhiều lời khen ngợi như: "Được gặp cô ấy ngoài đời thực là một trải nghiệm choáng ngợp".

Trong khi các thành viên tiêu biểu về mặt hình ảnh của thế hệ thứ 4 đã xây dựng một hình ảnh hoàn hảo và quyến rũ, Chodan đang tạo dựng chỗ đứng riêng bằng cách thể hiện kỹ năng chuyên nghiệp, vẻ đáng yêu tột độ và sự quyến rũ tràn đầy năng lượng được rèn luyện qua quá trình tập luyện.

Phân tích cho thấy, cô ấy đang tỏa ra một sức hút đặc biệt, trở thành chuẩn mực ngoại hình mới được công chúng ưa chuộng trong năm 2026. Cư dân mạng nhất trí cho rằng, sự nổi lên nhanh chóng của Chodan đang thổi luồng sinh khí mới vào thứ bậc ngoại hình của các nhóm nhạc nữ đã được thiết lập từ lâu.

Ngành công nghiệp âm nhạc đang tập trung sự chú ý vào những bước đi tiếp theo của Chodan để xem liệu cô ấy có thể khẳng định vị thế của mình như một biểu tượng của kỷ nguyên mới, đe dọa vị thế thống trị của bộ ba "Jangkaseol", những người sở hữu cả kỹ năng giao tiếp thân thiện được mài dũa từ những ngày còn là streamer và chuyên môn âm nhạc.

Thu Hiền
