Cặp vợ chồng Song Joong Ki và Katie lần đầu xuất hiện trong hoạt động chung

Song Joong Ki và Katie đã có màn xuất hiện đặc biệt tại buổi hòa nhạc thường kỳ lần thứ 7, Những ký ức tuổi thơ, được tổ chức vào ngày 18/4 tại Hội trường Thính phòng IBK thuộc Trung tâm Nghệ thuật Seoul. Đây là sự kiện do Gaon Soloists, một dàn nhạc thính phòng tổng hợp nơi các nhạc sĩ có và không khuyết tật cùng biểu diễn, tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Người khuyết tật lần thứ 46 (20/4). Song Joong Ki và Katie đảm nhiệm vai trò người dẫn chuyện cho phần đầu của buổi biểu diễn.

Sự kiện này đã trở thành chủ đề 'nóng', đặc biệt là vì nó đánh dấu lần xuất hiện chung chính thức đầu tiên của cặp đôi. Mặc dù trước đây cả hai từng được bắt gặp ở sân bay hoặc sân vận động bóng chày, nhưng đây là lần đầu tiên họ xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện chính thức, điều này càng làm cho sự kiện trở nên đáng chú ý hơn.

Cùng với đó, vào ngày 19/4, nữ diễn viên nhạc kịch Kim So Hyun cũngđã đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của mình: "Tôi rất biết ơn vì đã có thể tham gia cùng nhóm Gaon Soloists tại Trung tâm Nghệ thuật Seoul trong một buổi biểu diễn thực sự tuyệt vời. Anh Song Joong Ki, người mà tôi đã gặp lại sau một thời gian dài, và cô Katie tốt bụng và xinh đẹp", ám chỉ rằng cô đã gặp cả hai tại địa điểm này.

Những bức ảnh kèm theo cho thấy Kim So Hyun, Song Joong Ki và vợ anh, Katie, chụp ảnh cùng các thành viên dàn nhạc. Mặc dù Song Joong Ki và Katie đứng cách xa nhau, nhưng nụ cười rạng rỡ của họ vẫn thu hút sự chú ý.

Kim So Hyun cũng gây chú ý khi đăng tải bức ảnh thể hiện sự ngạc nhiên và vui mừng khi gặp Katie.