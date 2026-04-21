Ariana Grande ra mắt nhà chồng 'khó nhất Hollywood', tác phẩm chữa lành mới từ nhà sản xuất 'Gia tài của ngoại'

SVO - Những tên tuổi ăn khách của điện ảnh có cú bắt tay cùng nhau mang đến những tác phẩm điện ảnh hứa hẹn sẽ bứt phá phòng vé Việt.

Robert De Niro, Ben Stiller và Ariana Grande lần đầu hợp tác

Sau 16 năm vắng bóng, thương hiệu hài tình cảm huyền thoại Meet the parents sẽ chính thức trở lại với phần phim thứ tư, mang tên Gặp gỡ thông gia: Dâu mới trình làng (Focker in-law).

Phần phim gốc Meet the parents (2000) từng gây tiếng vang lớn khi xoay quanh hành trình “ra mắt nhà bạn gái” đầy tréo ngoe của Greg Focker, thu về hơn 330 triệu đôla toàn cầu. Thành công này tiếp tục được nối dài với Meet the fockers (2004), đạt doanh thu lên tới 522 triệu đôla.

Tác phẩm sẽ tiếp nối câu chuyện từ các phần trước nhưng lần này tập trung vào nàng dâu mới của đại gia đình - Olivia Jones (Ariana Grande thủ vai). Đây là một gương mặt hoàn toàn mới, hứa hẹn mang đến nhiều xáo trộn cho đại gia đình vốn đã không thiếu drama.

Sau khi vượt qua vô số thử thách để được bố vợ khó tính Jack Byrnes (Robert De Niro) chấp nhận, Greg Focker (Ben Stiller) giờ đây lại rơi vào tình thế trớ trêu, khi chính anh trở thành người nghi ngờ cô con dâu tương lai.

Trong khi Greg ngày càng nghi ngờ, thì phần còn lại của gia đình lại nhanh chóng dành tình cảm cho Olivia, kể cả ông Jack Byrnes, vốn nổi tiếng khắt khe. Từ đó, hàng loạt câu hỏi được đặt ra: Liệu Olivia thực sự chỉ là một cô gái hoàn hảo, hay đang che giấu điều gì đó?

Phim tiếp tục được chấp bút và đạo diễn bởi John Hamburg - là đồng biên kịch của ba phần Meet the parents trước. Bên cạnh đó, nhà sản xuất phim Jane Rosenthal, John Lesher sẽ trở lại cùng bộ đôi Robert De Niro và Ben Stiller đảm nhận vai trò sản xuất, đảm bảo giữ vững tinh thần đặc trưng của loạt phim.

​Ê kíp của những tác phẩm ăn khách bậc nhất Thái Lan

Tạm biệt Gohan đến từ nhà sản xuất GDH là đội ngũ đứng sau thành công của Gia tài của ngoại. Bộ phim tiếp tục khai thác thế mạnh kể chuyện giàu cảm xúc, với một đề tài gần gũi: Tình cảm giữa con người và thú cưng.

Ngay từ khi ra mắt tại quê nhà, bộ phim đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu thú cưng lẫn đông đảo khán giả đại chúng và nhanh chóng thu về hơn 80 triệu baht, qua đó vươn lên vị trí top 2 phim Thái có doanh thu cao nhất năm 2026, tính đến thời điểm hiện tại, chỉ sau The undertaker 2.

Nội dung phim theo chân hành trình kéo dài 10 năm của chú chó tên Gohan. Chú chó này có tên thật là Kori, thuộc giống chó Bangkaew Thái, gây ấn tượng với bộ lông trắng và chiếc mũi đỏ hồng đặc trưng.

Trên chặng đường ấy, nó gặp gỡ và ở lại bên những người chủ tạm thời, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc của tình người, tình bạn, tình yêu. Từ đó, những bài học giản dị về sự gắn kết, lòng trung thành mà chú chó mang lại được gửi gắm đến con người, đầy sự lay động.

Phần đầu do đạo diễn, biên kịch Chayanop Boonprakob thực hiện, người đứng sau các tác phẩm rom-com nổi bật của điện ảnh Thái Lan như Yêu nhầm bạn thân (2019) và Cưới ma giải hạn (2025).

Giai đoạn tiếp theo được đảm nhận bởi đạo diễn kiêm nhà sản xuất Baz Poonpiriya, vốn là “cha đẻ” của Thiên tài bất hảo (2017), bộ phim học đường từng tạo nên "cơn sốt" trên toàn cầu. Phần cuối do Atta Hemwadee thực hiện, người từng ghi dấu ấn với Bạn không thân, một tác phẩm tuổi mới lớn từng "gây sốt" phòng vé Thái Lan năm 2023.

Sự kết hợp đầy ám ảnh giữa Lee Cronin, James Wan và nhà Blumhouse

Tiếp nối hành trình đưa các nhân vật kinh dị kinh điển trở lại màn ảnh, Warner bros. mang đến cho khán giả Một bộ phim của Lee Cronin: Xác ướp - Lee Cronin’s the mummy. Không chỉ là nỗ lực “F5” thương hiệu kinh điển, tác phẩm còn xoáy sâu vào nỗi ám ảnh hiện đại, sáng tạo nhằm thu hút thế hệ khán giả mới.

Hình tượng xác ướp đã gây “rúng động” màn ảnh thế giới từ những năm 1930, trải qua nhiều phiên bản đa dạng khác nhau. Từ đó, Lee Cronin ấp ủ một hướng đi mới, lấy bối cảnh xã hội đương thời thay vì mãi gắn bó với lăng tẩm hay kim tự tháp.

Phiên bản năm 2026 mang đến câu chuyện một cô bé biến mất bí ẩn trong sa mạc. Sau 8 năm sau, cô bé tên Katie trở về trong vòng tay bố mẹ, nhưng dường như đã bị “chiếm lĩnh” bởi một thế lực cổ đại đầy kinh hãi.

Bộ phim là phiên bản pha trộn những gì đặc trưng nhất về xác ướp, từ kinh dị thể xác đến lời nguyền đeo bám nạn nhân. Rũ bỏ hoàn toàn tinh thần phiêu lưu, hài hước của series đi trước, dự án đến từ bộ đôi nhà sản xuất Jason Blum (từ Blumhouse) - James Wan đã làm nên thương hiệu của nhiều tác phẩm kinh dị hàng đầu chinh phục khán giả suốt thập kỷ qua.

Một bộ phim của Lee Cronin: Xác ướp không ngần ngại đẩy mạnh yếu tố máu me, kinh dị và bạo lực. Được gắn nhãn R, phim mang đến cho khán giả trải nghiệm rợn tóc gáy với một loạt những hình ảnh mạnh bạo, thách thức giới hạn của bất kỳ ai.

Cùng với đội ngũ hùng hậu phía sau ống kính, Một bộ phim của Lee Cronin: Xác ướp được thể hiện trên màn ảnh bởi các diễn viên thực lực, là sự kết hợp tài tình của nhiều thế hệ diễn viên tài năng như Jack Reynor, Laia Costa, Natalie Grace...

Đạo diễn kiêm biên kịch Lee Cronin là lý do chính khiến bộ phim trở nên đặc biệt. Thành công lớn của Evil dead rise tiếp sức cho Cronin khai thác triệt để chủ đề gia đình cùng yếu tố kinh dị siêu nhiên. Anh khéo léo lồng ghép nỗi đau mất mát, tội lỗi, biến lời nguyền cổ xưa trở thành cơn giày vò thể chất lẫn tinh thần trong thời đại mới.