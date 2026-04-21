TWS báo hiệu một bước đột phá mới

TWS đã đặt ra một dấu hiệu mạnh mẽ hướng tới việc đạt được danh hiệu album triệu bản.Theo các nhà phân phối album YG Plus và Universal Records, tính đến nay, TWS đã ghi nhận tổng cộng 1.022.807 đơn đặt trước cho mini album thứ năm, NO TRAGEDY.

Con số này đã vượt xa sản phẩm trước đó, mini album thứ tư Play hard (648.182 bản). Với khoảng một tuần nữa là đến ngày phát hành chính thức của album, dự kiến ​​sẽ còn tăng trưởng hơn nữa.

Trong hai năm qua, TWS đã thể hiện sự tăng trưởng ổn định, từng bước một. Bắt đầu với khoảng 260.000 bản bán ra trong tuần đầu tiên cho album đầu tay, nhóm tiếp tục tạo đà phát triển qua mini album thứ hai (khoảng 510.000), mini album thứ ba (khoảng 560.000) và mini album thứ tư (khoảng 640.000). Với âm thanh đặc trưng được mệnh danh là "Boyhood Pop" và kỹ năng trình diễn vững chắc, họ đã mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu với mỗi sản phẩm âm nhạc.

Ca khúc chủ đề OVERDRIVE từ mini album thứ tư của nhóm, phát hành vào tháng Mười năm ngoái, đã thu hút sự chú ý rộng rãi thông qua trào lưu “thử thách aegyo” lan truyền trên mạng. Sự nổi tiếng của thử thách này đã mang lại thành công lâu dài trên các bảng xếp hạng âm nhạc, giúp TWS khẳng định vị thế của mình như một nhóm nhạc đang lên trên toàn cầu.

TWS là nghệ sĩ K-pop duy nhất có mặt trong danh sách Future 25 của Rolling Stone năm nay, danh sách nêu bật những nghệ sĩ mới nổi dẫn đầu sự đổi mới trong ngành công nghiệp âm nhạc. Họ cũng được mời biểu diễn tại Summer Sonic 2026, một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất Nhật Bản, dự kiến ​​diễn ra vào tháng Tám.

Trong khi đó, TWS sẽ trở lại vào ngày 27/4 với mini album thứ năm, mang tên NO TRAGEDY. Thông qua sản phẩm âm nhạc mới này, nhóm muốn kể câu chuyện về việc theo đuổi tình yêu theo cách riêng của mình, từ chối bị ràng buộc bởi số phận.

