Thư Kỳ 'theo đuổi' một đạo diễn trẻ, nài nỉ xin vai diễn

SVO - Không trang điểm, giảm cân và giữ thái độ khiêm tốn, đó mới chính là hình mẫu của một diễn viên, người vừa giành giải 'Đạo diễn mới xuất sắc' tại Giải thưởng điện ảnh Kim Tượng (Hồng Kông, Trung Quốc) lần thứ 44, với bộ phim 'Girl'.

Thư Kỳ xuất hiện tại Liên hoan phim Bắc Kinh trong bộ vét lụa màu xanh nhạt, trái ngược với hình ảnh một chiếc váy dạ hội. Chiếc áo sơ mi mỏng nhẹ khéo léo tôn lên vóc dáng thanh tú của cô, toát lên vẻ gợi cảm tinh tế mà không hề phô trương. Mặc dù chiếc áo khoác che đi lớp áo bên trong, tạo nên vẻ ngoài giản dị, nhưng vai trò chủ tọa ban giám khảo vòng chung kết cho phần thuyết trình dự án đã khiến sự điềm tĩnh và phong thái của cô trở nên không thể phủ nhận. Bộ phim năm ngoái đánh dấu tác phẩm đầu tay của cô với vai trò đạo diễn, mang về cho cô giải "Đạo diễn mới xuất sắc nhất" tại một liên hoan phim quốc tế, càng khẳng định thêm phong thái trưởng thành và trang trọng của cô.

Tuy nhiên, điểm thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng là Thư Kỳ, với vai trò chủ tịch ban giám khảo đã chủ động tìm kiếm một vai diễn từ một đạo diễn trẻ tại sự kiện. Cô vô cùng xúc động khi vị đạo diễn trẻ trình bày kịch bản của mình. Câu chuyện xoay quanh tình cảm và sự chuộc lỗi của ba thế hệ phụ nữ đã chạm đến tận đáy lòng Thư Kỳ. Hoàn toàn không hề tỏ vẻ ta đây của một nữ diễn viên hay giám khảo kỳ cựu, Thư Kỳ cầm micro và trực tiếp nói với đạo diễn trên sân khấu: "Đạo diễn, hãy liên hệ với người đại diện của tôi sau sự kiện nhé! Tôi thực sự rất thích kịch bản này!".

Để chứng tỏ sự chân thành của mình, Thư Kỳ không hề e dè, rũ bỏ vẻ ngoài 'thần thánh' thường thấy và nói đùa: "Bây giờ trang điểm thì trông tôi rất quyến rũ, nhưng không trang điểm thì trông tôi như 50 tuổi, độ tuổi hoàn hảo cho nhân vật trong kịch bản. Tôi thậm chí có thể giảm thêm 4 - 5 kg nữa cho vai diễn này". Lời nói của cô ấy ngay lập tức khiến cả khán phòng vỗ tay và cười vang. Video cảnh quay nhanh chóng lan truyền trên mạng, trở thành tâm điểm bàn luận của nhiều chủ đề.

Nhìn từ một góc độ khác, hành động của Thư Kỳ không hề nhằm hạ thấp địa vị của cô; mà ngược lại, nó cho thấy cô coi trọng nghề diễn viên hơn là tài sản, sắc đẹp hay địa vị xã hội. Cô đã là một nữ diễn viên nổi tiếng quốc tế với vô số nguồn lực hàng đầu trong tay. Cô hoàn toàn có thể chọn những vai diễn giúp cô dễ dàng kiếm tiền và duy trì hình tượng 'nữ thần' của mình. Nhưng thay vào đó, cô đã bị lay động bởi một câu chuyện hấp dẫn từ một đạo diễn mới, đồng cảm với những tổn thương và sự kiên cường của nhân vật, và sẵn sàng từ bỏ hình ảnh hào nhoáng của mình để giành lấy cơ hội này.

Gần ba mươi năm sự nghiệp, Thư Kỳ vẫn giữ nguyên khát vọng, sự kính trọng ban đầu dành cho những kịch bản và câu chuyện hay. Cô chứng minh qua hành động của mình rằng giá trị của một vai diễn thực sự hay luôn quan trọng hơn vẻ bề ngoài hay danh tiếng. Thời trẻ, cô từng mang tiếng xấu, vấp ngã và vật lộn trong vòng xoáy dư luận. Cô đã giành được nhiều giải thưởng lớn cho tác phẩm của mình, và trên sân khấu trao giải, với đôi mắt đẫm lệ, cô nói: "Tôi muốn mặc lại tất cả những bộ quần áo tôi đã cởi ra, từng cái một". Phải mất hơn một thập kỷ cô mới thực sự thực hiện được lời hứa này.

Trong một cuộc phỏng vấn, Thư Kỳ thẳng thắn tuyên bố: "Mỗi độ tuổi đều có vẻ đẹp riêng; nếp nhăn là câu chuyện của kinh nghiệm, không phải là khuyết điểm". Cô ấy không giả vờ trẻ trung hay diễn xuất hoàn hảo, chấp nhận con người chân thật nhất của mình và sẵn sàng từ bỏ mọi sự giả tạo cho vai diễn. Sự thẳng thắn như vậy gần như hiếm thấy trong ngành giải trí. Ngược lại, nhiều người nổi tiếng ngày nay, ngay cả khi đã ngoài bốn mươi, vẫn cố gắng giữ hình ảnh trẻ trung, dựa vào các thủ thuật thẩm mỹ, bộ lọc và chỉnh sửa ảnh quá mức, sống trong ảo tưởng về sự trẻ mãi không già, không muốn đối mặt với thực tế.

Qua hành động, cô đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng, sự tự tin của một diễn viên không đến từ sắc đẹp, sự nổi tiếng hay địa vị, mà đến từ lòng kính trọng đối với vai diễn và sự chân thành trong diễn xuất. Vẻ đẹp của tuổi năm mươi nằm ở sự minh mẫn, điềm tĩnh, sự thanh thản và kiên định đến từ kinh nghiệm. Thư Kỳ biết mình muốn gì và dám buông bỏ những điều tầm thường, không bao giờ bị ràng buộc bởi ý kiến ​​bên ngoài. Đối với một diễn viên thực thụ, vai diễn hay nhất luôn là vai diễn tiếp theo và đối với một người phụ nữ khôn ngoan, tuổi đẹp nhất luôn là hiện tại.