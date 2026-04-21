'Mỹ nam trăm tỷ' Lê Xuân Tiền tái xuất bí ẩn, gây chú ý khi kết hợp với Ngọc Trinh

SVO - Sau thời gian im ắng, Lê Xuân Tiền lần đầu kết hợp với Ngọc Trinh trong 'Thẩm mỹ viện âm phủ’, đánh dấu màn trở lại diễn xuất của 'nam thần màn ảnh' này.

Lê Xuân Tiền bước vào làng giải trí với vai trò người mẫu. Anh từng là võ sĩ Taekwondo của đội tuyển quốc gia. Nam diễn viên có chiều cao nổi bật 1,85m, thân hình chuẩn đẹp.

Nhờ đó, anh nhanh chóng trở thành lựa chọn mới cho các dự án điện ảnh. Gần nhất, Lê Xuân Tiền tham gia dự án phim Nụ hôn bạc tỷ của Thu Trang, có doanh thu hơn 200 tỷ đồng. Từ đây, anh chính thức bước vào hàng ngũ "nam thần trăm tỷ" của màn ảnh Việt bên cạnh những "sao nam" khác như Ma Ran Đô, Steve Nguyễn, Võ Điền Gia Huy, Quốc Anh hay Trần Ngọc Vàng.

Sau thời gian ít xuất hiện, sự góp mặt của Lê Xuân Tiền trong phim kinh dị Thẩm mỹ viện âm phủ nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Vai diễn của anh hiện vẫn được giữ bí mật nhưng dường như sẽ là nhân tố quan trọng đối với mạch truyện.

Nói về Lê Xuân Tiền, nhà sản xuất Lee Jin Sung cho biết, Thẩm mỹ viện âm phủ được xây dựng trên ý tưởng về cuộc đối đầu giữa hai thái cực thiện – ác ẩn sâu trong khái niệm cái đẹp. Để thể hiện được tinh thần đó, họ cần hai diễn viên không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật mà còn có khí chất và sức hút màn ảnh đủ mạnh để tạo nên sự đối trọng.

Lần gần nhất xuất hiện trên màn ảnh, Ngọc Trinh tạo thiện cảm ở phim Chị dâu, còn Lê Xuân Tiền làm fan nữ thương nhớ qua phim Nụ hôn bạc tỷ. Sau hai dự án trăm tỷ thành công này, cả hai đều cẩn trọng trong việc lựa chọn dự án tiếp theo.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng chia sẻ, trong phim có 60% dựa theo chất liệu dân gian, 40% còn lại là không gian để ê kíp biến tấu, nhằm phục vụ nhịp phim. Đội ngũ sáng tạo của phim đã tham khảo khá nhiều tư liệu liên quan đến nghi lễ, tín ngưỡng và các yếu tố dân gian để tạo nền tảng cho câu chuyện, nhằm đảm bảo tính chân thực và chiều sâu văn hóa cho phim.