Kep1er gây 'phẫn nộ' trong cộng đồng fan Nhật

Theo các báo cáo ngày 21/4 (giờ Hàn Quốc), nhóm sẽ không tiếp tục chuỗi sự kiện gặp gỡ người hâm mộ Kep1arcade dự kiến ​​diễn ra vào tháng Năm. Chuyến lưu diễn ban đầu được lên kế hoạch bắt đầu vào ngày 15/5, tại Osaka, tiếp theo là các điểm dừng chân tại Tachikawa, vào ngày 19 và 20/5 và Nagoya, vào ngày 22/5.

Đáp lại, Clap Entertainment tuyên bố rằng, các sự kiện đã bị hủy theo yêu cầu của nhà tổ chức. Mặc dù đã xuất hiện những đồn đoán về các vấn đề có thể liên quan đến việc bán vé, nhưng công ty quản lý đã từ chối bình luận thêm về khía cạnh này.

Các buổi gặp gỡ người hâm mộ đã được quảng bá như một sự hợp tác quy mô lớn với HYBE Japan, thu hút sự chú ý nhờ khâu sản xuất và ý tưởng được mở rộng. Tuy nhiên, với việc hủy bỏ cả bốn buổi diễn, nhiều câu hỏi đã được đặt ra trong cộng đồng người hâm mộ. Trong khi đó, Kep1er gần đây đã trở lại với đội hình sáu thành viên sau khi thay đổi đội hình.