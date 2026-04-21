Isaac 'xuất thần' khiến Trấn Thành hết lời khen ngợi, 'visual' quá nổi bật giữa dàn 'Anh trai say hi'

SVO - Trong concert 'Anh trai say hi' vừa qua, Isaac khiến cộng đồng mạng xôn xao với màn trình diễn ca khúc mới mang tên 'Tâm ý đổi thay' và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Khoảnh khắc Isaac diện trang phục lịch lãm như một hoàng tử, chơi piano và hát live đầy cảm xúc được các fan để lại nhiều bình luận khen ngợi. Giai điệu nhẹ nhàng mà bắt tai của Tâm ý đổi thay cũng nhanh chóng chinh phục khán giả, khiến tất cả nhiệt tình kêu gọi Isaac hãy trở lại đường đua V-pop cùng ca khúc mới.

Thuộc thể loại ballad, ca khúc là dịp để Isaac khoe trọn giọng ca nội lực, giàu chiều sâu sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Giữ vững phong độ “visual không tuổi” từ sân khấu concert Anh trai say hi đến hình ảnh trong dự án này, Isaac tiếp tục gây ấn tượng với diện mạo chỉn chu và cuốn hút.

Trên sân khấu concert, Trấn Thành đã trực tiếp dành lời khen cho phần trình diễn Tâm ý đổi thay của Isaac: “Anh để ý em thường không hát ballad, nhưng bài này em thể hiện rất hay”.

Giao lưu cùng Trấn Thành và khán giả, Isaac chia sẻ: “Trộm vía, chỉ tham gia Anh trai say hi năm 2024 thôi mà em được chạy show mệt nghỉ. Em rất khó nói không, vì muốn gặp gỡ thật nhiều khán giả nên em đã nhận lời đi khắp nơi. Mặc dù trong tay em có rất nhiều demo nhưng em chưa có thời gian để thực sự chăm chút cho một bài hát. Đến năm 2026, em muốn quay trở lại với âm nhạc và đang chuẩn bị cho các dự án mới”.

Sau đêm diễn, đông đảo fan đã kêu gọi ViruSs thực hiện video reaction cho ca khúc. Đáp lại sự mong đợi, ViruSs nhanh chóng đăng tải video dài 19 phút, bày tỏ sự ấn tượng với tổng thể phần trình diễn. Bên cạnh lời khen về ngoại hình “góc nào cũng đẹp trai” của Isaac, anh cũng đặc biệt chú ý đến phần âm nhạc và màn xử lý "high note" sáng, đầy năng lượng của nam ca sĩ trong bản ballad mang hơi hướng pop rock khá lạ tai.

Năm 2024, Isaac ghi dấu ấn tại Anh trai say hi với hình ảnh một nghệ sĩ bản lĩnh và giàu kinh nghiệm. Anh luôn giữ phong độ ổn định xuyên suốt hành trình. Không ồn ào, Isaac chinh phục khán giả bằng sự chỉn chu trong từng sân khấu, khả năng dẫn dắt tinh tế và tinh thần đồng đội rõ nét.

