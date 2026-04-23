Anh Quân Idol thử thách chính mình để 'kể câu chuyện hoà bình' bằng âm nhạc

SVO - 'Thông qua âm nhạc, tôi và ê kíp mong muốn gửi lời tri ân tới những con người vô danh, không được nhiều người biết đến nhưng đã âm thầm hy sinh cho đất nước để mang lại hoà bình cho dân tộc', Anh Quân Idol chia sẻ.

Mới đây, nhạc sĩ Tú Dưa cùng ca sĩ Anh Quân Idol đã chính thức cho ra mắt ca khúc Việt Nam khúc kiêu hùng, sau hơn 7 năm ấp ủ, đánh dấu lần hợp tác tiếp theo sau thành công của E là không thể cán mốc 120 triệu view trên các nền tảng trực tuyến. Ca khúc được viết với ca từ giản dị nhưng sâu lắng và giàu cảm xúc, như một lời ru ngọt ngào vọng về từ chiều sâu lịch sử, nơi tình yêu nước được kể bằng sự biết ơn, lòng trân trọng và niềm tự hào vô tận. Nhạc sĩ Tú Dưa chia sẻ: "Tôi viết ca khúc này khi Việt Nam vừa thắng AFF Cup. Tôi cũng chưa có ý định giao ca khúc này cho bất cứ ai, dù nhiều người ngỏ lời. Nhưng khi biết được Anh Quân Idol sinh ngày 30/4 (ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước), bố bạn ấy lại là một thương binh từng tham gia nhiều trận đánh chống Mỹ, tôi nghĩ, ca khúc này 'có duyên' với bạn ấy chăng? Thế là, tôi đồng ý'.

Nhạc sĩ Tú Dưa kể về cơ duyên đặc biệt của Anh Quân Idol và sáng tác của mình.

Nhưng cũng phải mất vài lần thu âm, thậm chí là suýt bị nhạc sĩ Tú Dưa lấy lại ca khúc, Anh Quân Idol mới có được bản chính thức cho ca khúc Việt Nam khúc kiêu hùng. Phần phối khí của nhạc sĩ Thanh Bình, với các chất liệu symphony, cinematic và rock đã giúp giọng hát nam cao, sáng của Anh Quân trở thành điểm tựa cảm xúc cho người nghe.

Ngay cả MV Việt Nam khúc kiêu hùng do đạo diễn HAI (Hải Nguyễn Đức) thực hiện cũng theo phong cách giàu tính điện ảnh. Thay vì dàn dựng hoành tráng, MV chọn bối cảnh thực tế tại bảo tàng nơi lưu giữ dấu tích chiến tranh thật sự để tạo sức nặng cảm xúc tự nhiên. Diễn viên được Anh Quân Idol và ê kíp lựa chọn chủ yếu là những gương mặt không nổi tiếng, như một lời tri ân đến những người chiến sĩ vô danh đã ngã xuống vì tự do của đất nước. Nhạc sĩ Tú Dưa cũng xuất hiện trong MV cùng hai người con như một hình ảnh biểu tượng về sự tiếp nối tình yêu quê hương qua các thế hệ.

Bố của Anh Quân Idol bày tỏ sự xúc động khi xem MV của con trai.

Ra mắt trong dịp tháng Tư nhiều ý nghĩa, Việt Nam khúc kiêu hùng không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mới mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về giá trị của hòa bình, về niềm biết ơn đối với quá khứ và về trách nhiệm gìn giữ những điều tốt đẹp cho tương lai.

