Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

'Em xinh' Vũ Thảo My kết hợp với 'nam thần' Philippines khiến fan không rời mắt

Thuận Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Vũ Thảo My đầu tư mạnh tay cho sản phẩm mới, hướng tới chuẩn mực quốc tế khi kết hợp với 'nam thần' Gelo Rivera.

Vũ Thảo My chính thức giới thiệu dự án âm nhạc mới mang tên Gã săn mồi, có tên tiếng Anh là Zealous. Dự án đánh dấu bước chuyển mình rõ nét của nữ ca sĩ trong hành trình theo đuổi hình ảnh một nghệ sĩ hiện đại với định hướng quốc tế.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Gã săn mồi là sự góp mặt của Gelo Rivera. Anh là trưởng nhóm BGYO, đại diện tiêu biểu của làn sóng nhạc trẻ Philippines.

Sự kết hợp này không chỉ mang đến làn gió mới về mặt hình ảnh, mà còn mở ra một hướng tiếp cận rộng hơn về thị trường. Việc hai nghệ sĩ đến từ hai nền âm nhạc khác nhau cùng xuất hiện trong một dự án cho thấy xu hướng kết nối khu vực ngày càng rõ nét, đồng thời phản ánh nỗ lực của nghệ sĩ Việt trong việc chủ động mở rộng phạm vi hoạt động ra thị trường quốc tế.

Với lợi thế về ngoại hình, khả năng trình diễn và kinh nghiệm được đào tạo bài bản, Gelo Rivera góp phần nâng cao độ hoàn thiện cho bài hát, đặc biệt ở những phân đoạn đòi hỏi sự tương tác và yếu tố trình diễn.

Chia sẻ về dự án lần này, Vũ Thảo My cho biết: “Với My, Gã săn mồi không chỉ là một bài hát, mà là cách My định nghĩa rõ mình là ai ở thời điểm hiện tại. My muốn làm chủ mọi thứ, từ âm nhạc, hình ảnh cho đến thông điệp, và cho phép mình "quậy" hơn, tự do hơn trong cách thể hiện. Đây là một bước chuyển mà My đã ấp ủ từ lâu, khi không còn muốn bị giới hạn trong bất kỳ khuôn mẫu nào nữa”.

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ về việc hợp tác cùng Gelo Rivera, coi đây là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển: “Gelo là một nghệ sĩ rất tài năng, có nền tảng trình diễn tốt và năng lượng sân khấu rõ ràng. My tin rằng, sự kết hợp này sẽ mang lại một làn gió mới cho khán giả, có thêm sự tương tác thú vị trong phần trình diễn".

Tuy nhiên, để hiện thực hóa màn kết hợp này, ê kíp cũng đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt là việc sắp xếp lịch trình giữa hai nghệ sĩ ở hai thị trường khác nhau. “Nhưng chính những thử thách đó lại khiến My càng trân trọng thành quả cuối cùng. Vì tất cả đều được chuẩn bị rất kỹ để mang đến một sản phẩm chỉn chu cho khán giả", Vũ Thảo My nói.

Chia sẻ về quá trình hợp tác với Vũ Thảo My, Gelo Rivera cho biết: “Thử thách lớn nhất với tôi là vượt qua rào cản ngôn ngữ khi làm việc cùng ê kíp tại Việt Nam. Tuy nhiên, cả tôi và My đều đã nỗ lực để hiểu nhau hơn và cùng phát triển dự án theo đúng định hướng mà cả hai mong muốn. Đây thực sự là một trải nghiệm rất thú vị và đáng nhớ đối với tôi".

#Vũ Thảo My #Em xinh Vũ Thảo My #Gã săn mồi #Gelo Rivera #nam thần

Xem thêm

Cùng chuyên mục