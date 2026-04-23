Màn kết hợp đặc biệt của Tùng Dương trong 'món quà' mừng ngày Giải phóng miền Nam

Xuân Tiến
SVO - Sự hiện diện của nghệ sĩ thuộc ba thế hệ khác nhau tạo nên cảm xúc mãnh liệt cho khán giả.

Mới đây, dự án âm nhạc đặc biệt MV Có Bác trong tim chính thức được ra mắt, như một món quà chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026). Đây là sản phẩm của “Em bé chất’’ Xệ Xệ được ê kíp đầu tư, với sự kết hợp cùng Divo Tùng Dương và sự xuất hiện đặc biệt của nhạc sĩ Phạm Tuyên, tạo nên cuộc gặp gỡ ý nghĩa của nhiều thế hệ trong âm nhạc Việt Nam.

Tùng Dương kết hợp rapper nhí Xệ Xệ cùng dự án 'Có Bác trong tim'.

Từ ca khúc quen thuộc đã sống cùng ký ức của nhiều thế hệ, ê kíp lựa chọn cách làm mới bằng tư duy hiện đại để tạo nên một tác phẩm mang tinh thần đương thời nhưng vẫn giữ trọn vẹn sự trang trọng, thiêng liêng và niềm tự hào dân tộc. Nếu như Tùng Dương đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trưởng thành, giàu trải nghiệm và không ngừng tìm tòi đổi mới, thì Xệ Xệ mang đến nguồn năng lượng hồn nhiên, trong trẻo và tự nhiên của thế hệ măng non. Hai màu sắc âm nhạc tuy khác biệt về độ tuổi nhưng gặp nhau ở tinh thần tích cực, tạo nên tổng thể hài hòa giữa chiều sâu cảm xúc và sức sống tươi mới cho ca khúc.

Đặc biệt, MV gây xúc động khi có sự hiện diện của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Hình ảnh người nhạc sĩ xuất hiện bình dị, điềm đạm trong MV như một chứng nhân của thời đại, tạo nên khoảnh khắc lặng lẽ nhưng đầy xúc động. Ca sĩ Tùng Dương cho biết, việc ba thế hệ cùng góp mặt trong một sản phẩm âm nhạc ra mắt dịp 30/4 mang ý nghĩa như những “gạch nối”, thể hiện sự trao truyền các giá trị tinh thần, lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào thế hệ tương lai.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên xuất hiện đặc biệt trong MV.

Bản phối ca khúc do Giám đốc âm nhạc Cao Thanh Thảo My thực hiện theo hướng tinh thần trẻ trung, hiện đại với nhịp trap/hiphop làm nền, kết hợp cùng các chất liệu dân tộc như tiếng sáo, đàn tranh. Cách xử lý này giúp ca khúc giữ được bản sắc Việt Nam nhưng không tạo cảm giác cũ kỹ hay xa cách với khán giả trẻ. Ca khúc có giai điệu bắt tai, cộng hưởng cùng ca từ gần gũi, dễ nhớ, hứa hẹn tạo sức lan tỏa rộng rãi.

Điểm chạm lớn nhất của 'Có Bác trong tim' nằm ở ý tưởng kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.
