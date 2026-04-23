The Boyz tiếp bước NewJeans trở thành nhóm nhạc 'luẩn quẩn pháp lý nhất làng K-pop'

SVO - Công ty quản lý của Cha Ga Won phản bác lại những tuyên bố của nhóm The Boyz trong tranh chấp hợp đồng leo thang.

Ngày 23/4, luật sư Kim Moon Hee (Văn phòng luật Yulchon), người đại diện pháp lý cho chín thành viên của The Boyz đã đưa ra tuyên bố chính thức: “Hôm nay, tòa án đã ra phán quyết chấp thuận đơn xin lệnh cấm tạm thời để đình chỉ hiệu lực hợp đồng độc quyền của các nghệ sĩ. Theo đó, các nghệ sĩ đã nhận được xác nhận thông qua phán quyết của tòa án rằng hợp đồng độc quyền của họ với công ty quản lý đã bị chấm dứt hợp pháp và hiệu lực đã hết hạn”.

Trước đó, nhóm nhạc The Boyz đã đệ đơn kiện để đình chỉ hiệu lực các hợp đồng độc quyền với công ty quản lý One Hundred Label và cũng đã đệ đơn tố cáo CEO Cha Ga Won tội tham ô. Công ty đã lên tiếng bác bỏ những tuyên bố cho rằng các thành viên chưa nhận được tiền thù lao.

Tuy nhiên, Tòa án đã phán quyết ủng hộ chín thành viên của nhóm nhạc The Boyz (Sangyeon, Jacob, Younghoon, Hyunjae, Juyeon, Kevin, Q, Sunwoo và Eric) trong đơn xin lệnh cấm tạm thời để đình chỉ hiệu lực hợp đồng độc quyền của họ với công ty quản lý One Hundred Label.

Các thành viên của nhóm The Boyz dự định sẽ thực hiện các lịch trình đã được xác nhận trước khi hợp đồng độc quyền chấm dứt. The Boyz sẽ gặp gỡ người hâm mộ bằng buổi concert mới mang tên INTER-ZECTION tại KSPO Dome ở Seoul từ ngày 24 đến ngày 26/4.

