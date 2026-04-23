Yoon Bora tái hợp với quản lý của SISTAR

SVO - Ca sĩ kiêm diễn viên Yoon Bora đang bắt đầu một bước tiến mới bằng cách hợp tác với người quản lý đã giúp cô đạt đến đỉnh cao sự nghiệp.

Công ty The Entertainment thông báo tin tức rằng họ vừa ký hợp đồng độc quyền với Yoon Bora: "Chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục mối quan hệ quý giá này dựa trên sự tin tưởng sâu sắc được xây dựng trong một thời gian dài".

Công ty Entertainment được thành lập bởi CEO Kim Kang Hyo, người đã đồng hành cùng nhóm nhạc nữ SISTAR trong mọi chặng đường, từ những ngày đầu ra mắt cho đến khi khẳng định vị thế "Nữ hoàng mùa Hè" không thể tranh cãi của ngành công nghiệp âm nhạc. Mối quan hệ giữa Yoon Bora và CEO Kim được biết đến là rất đặc biệt, bắt đầu từ thời còn là thực tập sinh. Kể từ khi ra mắt cùng SISTAR năm 2010, cả hai đã xây dựng mối quan hệ bền chặt và sự tin tưởng lẫn nhau với tư cách nghệ sĩ và người quản lý, đồng thời cho ra mắt nhiều ca khúc 'hit' và giữ vững vị trí hàng đầu.

Yoon Bora, người bắt đầu sự nghiệp diễn xuất một cách nghiêm túc sau khi nhóm Sistar tan rã vào năm 2017, đã không ngừng mở rộng sự nghiệp diễn xuất của mình bằng cách xuất hiện trong nhiều tác phẩm khác nhau như Doctor Stranger, A Korean Odyssey và Quiz of God: Reboot... Đặc biệt, cô đã hóa thân hoàn hảo vào vai y tá "Joo Young-mi" trong mùa 2 và 3 của loạt phim truyền hình nổi tiếng "Romantic Doctor Kim Sabu" (Người thầy y đức) của đài SBS, và khẳng định vị trí của mình trong mắt công chúng bằng khả năng diễn xuất ổn định trong bộ phim kinh dị như Paper Moon.

Yoon Bora được kỳ vọng sẽ tiếp tục các hoạt động ổn định và bài bản hơn trong tương lai thông qua sự tái hợp với CEO Kim Kang Hyo, một nhà sản xuất kỳ cựu nổi tiếng với kỹ năng lập kế hoạch xuất sắc và khả năng nắm bắt tình hình thực tế. Sau khi chứng minh được sức hút bền bỉ trên sân khấu bằng việc phát hành ca khúc mới cùng Sistar19 vào năm 2024, ngành công nghiệp giải trí đang dành sự chú ý đặc biệt đến những hướng đi đa dạng mà cô sẽ theo đuổi tại công ty quản lý mới.

Công ty giải trí nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để hỗ trợ toàn diện cho Yoon Bora trên mọi lĩnh vực của ngành giải trí, bao gồm diễn xuất, ca hát và các chương trình giải trí, để sức hút đa dạng và tiềm năng vô biên của cô ấy có thể tỏa sáng hơn nữa".