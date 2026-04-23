Showbiz Việt có thêm cặp đôi mới: Chàng là diễn viên trăm tỷ, còn nàng là người mẫu 'đắt show'

SVO - Vừa công khai mối quan hệ tình cảm, hai nghệ sĩ này đã nhận được lời chúc phúc từ khán giả bởi quá đẹp đôi.

Trên trang cá nhân, người mẫu Tú Hảo chính thức công khai chuyện tình cảm với nam diễn viên Quỳnh Lý. Cô viết trên trang cá nhân đầy hóm hỉnh: "Nữ hay cọc, gặp nam hay ghẹo". Kèm theo đó, Tú Hảo chia sẻ những bức ảnh chung giữa hai người.

Ngay sau đó, phía nam diễn viên Quỳnh Lý cũng lên tiếng xác nhận tin hẹn hò cùng Tú Hảo. Anh đăng kèm bức ảnh tay trong tay đầy tình tứ với bạn gái. Phía dưới bài đăng của cả hai nhận được hàng chục nghìn tương tác, khán giả cùng đồng nghiệp gửi lời chúc mừng.

Hiện tại, Quỳnh Lý đang trong quá trình quảng bá phim Đại tiệc trăng máu 8 nên thông tin này ngay lập tức nhận được sự quan tâm của khán giả. Trong một chia sẻ với truyền thông, Quỳnh Lý hy vọng khán giả sẽ yêu quý và ủng hộ cả hai.

Khi thông tin hẹn hò bùng nổ, nhiều "sao Việt" tay bắt mặt mừng ủng hộ Quỳnh Lý và Tú Hảo. Miu Lê, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Khả Như, Võ Đăng Khoa, Hari Won... dành lời chúc phúc đến cặp đôi mới của showbiz Việt.

Tú Hảo (sinh năm 1996) có tên thật là Nguyễn Bạch Tú Hảo. Cô là một người mẫu, diễn viên và fashionista nổi tiếng Việt Nam. Tú Hảo được biết đến rộng rãi khi giành ngôi vị Quán quân của chương trình The face Vietnam 2017, thuộc đội của huấn luyện viên Lan Khuê.

Còn Quỳnh Lý (Sinh năm 1995) có tên thật Lý Hạo Mạnh Quỳnh. Anh là một diễn viên được biết qua các vai diễn trong web drama. Đặc biệt là trong phim điện ảnh Nhà bà Nữ của đạo diễn Trấn Thành.

Ngoài ra, mùa lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 và 1/5 năm nay, anh còn góp mặt trong "bom tấn" Đại tiệc trăng máu 8, hứa hẹn có thêm vai diễn bứt phá trong sự nghiệp. Không chỉ vậy, Quỳnh Lý còn là Quán quân Cười xuyên Việt - Tiếu lâm hội 2017 cùng nhóm Khủng Long Tí Hon.