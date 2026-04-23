Sự xuất hiện mới nhất của Cha Eun Woo sau bê bối về thuế

Tuệ Nghi
SVO - Cuối cùng, Netflix cũng công bố đoạn teaser và poster nhân vật của phim ‘The Wonderfools’ với sự tham gia của Cha Eun Woo và Park Eun Bin.

Netflix vừa phát hành đoạn teaser đầu tiên và poster nhân vật cho loạt phim sắp ra mắt The Wonderfools, dự kiến ​​công chiếu vào ngày 15/5.

The Wonderfools là một cuộc phiêu lưu hài hước về siêu anh hùng lấy bối cảnh năm 1999, kể về một nhóm những cá nhân không ngờ tới bỗng dưng có được siêu năng lực và phải hợp sức để bảo vệ thế giới khỏi những kẻ phản diện mới nổi.

Các poster nhân vật mới được tiết lộ được thiết kế theo phong cách thẻ sưu tầm, thể hiện từng thành viên của “Đội Wonderfools” cùng với khả năng độc đáo của họ.

Park Eun Bin xuất hiện với vai “Eun Chaeni”, thể hiện khả năng dịch chuyển tức thời thông qua hình ảnh nhiều lớp và hiệu ứng làm mờ chuyển động.
Cha Eun Woo đảm nhận vai “Lee Woon Jung”, sử dụng khả năng điều khiển vật thể bằng ý nghĩ với sự hiện diện nổi bật.
Im Sung Jae vào vai “Kang Robin”, người được thể hiện đang đấm xuyên tường với sự kết hợp giữa vẻ nghiêm túc và ngạc nhiên.
Choi Dae Hoon vào vai “Son Kyung Hoon”, người có khả năng bám dính được thể hiện một cách hài hước khi anh ta bám chặt vào màn hình.

Bộ phim cũng đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Cha Eun Woo sau vụ bê bối thuế gần đây, mà anh đã lên tiếng xác nhận rằng tất cả các khoản thuế liên quan được cho là tổng cộng 13 tỷ won (khoảng 8,7 triệu đô la Mỹ) đã được thanh toán đầy đủ.

Với sự kết hợp giữa hài hước, hành động và các nhân vật độc đáo, The Wonderfools đang thu hút sự chú ý như một trong những bộ phim được mong chờ nhất của Netflix mùa Xuân này.

